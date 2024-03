Bamberg (epd). Das Original-Drehbuch des Films "Winnetou 1. Teil" (1963) und seine Umsetzung für die Leinwand erscheint am 11. März erstmals als Bildband. Gezeigt würden darin auch zahlreichen Fotos aus dem Film und von den Dreharbeiten, teilte der Karl-May-Verlag in Bamberg am Mittwoch mit. Dazu habe die Filmproduktionsfirma Rialto Film die noch im Archiv vorhandenen Negative, Dias, Papierfotos und Kontaktabzüge katalogisieren, aufbereiten und in bestmöglicher Qualität einscannen lassen.

Es hätten zwar mehrere Exemplare des Drehbuchs die Jahrzehnte überstanden. Für den jetzt entstandenen Bildband sei aber ein Exemplar der Rialto Film verwendet worden. Dieses enthalte auch handschriftliche Notizen zu geänderten Dialogen, die vermutlich 1963 im Schneideraum geschrieben wurden, teilte der Verlag weiter mit. Begleitet würden die historischen Drehbuchseiten von Kommentaren, die auf Besonderheiten, interessante Details und Abweichungen gegenüber der Verfilmung aufmerksam machen.

Der mehr als 400 Seiten starke Bildband enthält zudem ein Grußwort des Schauspielers Mario Adorf (93), der in dem Film den Bösewicht und Mörder von Winnetous Schwester Nscho-tschi, Frederick Santer, gespielt hatte. Ein Vorwort gibt es von dem Sohn des Rialto-Produzenten Horst Wendlandt, Matthias Wendlandt, der als Kind die Dreharbeiten miterlebt hatte.