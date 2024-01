Vater des "Grünen Gockels"

Ein Leben für das Klima: Der kirchliche Umweltpionier Bernd Brinkmann ist tot

Bernd Brinkmann war ein Mann der ersten Stunde in Sachen kirchliches Umweltmanagement. Er galt unter anderem als Vater des "Grünen Gockels". Am 28. Dezember ist er in Pegnitz im Kreis seiner Familie nach längerer Krankheit verstorben.

