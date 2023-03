Nürnberg (epd). Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) der bayerischen evangelischen Landeskirche ruft zur Teilnahme an den sogenannten Sozialwahlen auf. Mehr als 50 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte dürfen ab Mitte April die Versichertenvertreter in den Gremien der sozialen Sicherungssysteme wie Renten- oder Pflegeversicherung wählen, teilte der kda Bayern am Donnerstag mit. Nach den Bundestags- und den Europaparlamentswahlen ist die Sozialwahl die drittgrößte Wahl in Deutschland, hieß es.

Die drei Verbände Kolpingwerk, Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen (BVEA) treten dort gemeinsam als Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) zur Wahl an. Sie haben zur Wahl unter dem Motto "Mensch. Würde. Selbstbestimmung" eine Kampagne entwickelt. In ihrem gemeinsamen Wahlprogramm sprechen die ACA-Verbände die konkreten Probleme in der deutschen Sozialversicherung an und zeigen Lösungsmöglichkeiten auf.

Eine Stärkung der teilweise unterfinanzierten Sozialversicherungssysteme sei angesichts der vielen Krisen und gesellschaftlichen Herausforderungen "notwendiger denn je": So treten die ACA-Verbände beispielsweise für eine Stärkung der gesetzlichen Rente durch Einbeziehung aller Erwerbstätigen - also auch Freiberufler, Selbstständige und Beamte - ein. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erhalten ihre Unterlagen zur Sozialwahl in den kommenden Wochen von ihren Sozialversicherungsträgern zugeschickt.