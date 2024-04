München (epd). Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München bietet im Sommersemester 2024 drei Vorlesungen für Kinder an. In der Auftaktvorlesung der Kinder-Uni am 26. April um 17 Uhr geht es um das Thema "Wie haben Kinder in der Bronzezeit gelebt?", teilte die LMU am Dienstag in München mit. Dabei werde der Archäologe Philipp Stockhammer darüber sprechen, wie es war, vor 4000 Jahren Kind zu sein, hieß es weiter. "Wer hat die Kinder großgezogen und was haben sie gegessen? Was passierte, als sie erwachsen wurden?"

Am 3. Mai um 17 Uhr beschäftigt sich die Klimaforscherin Julia Pongratz mit der Frage "CO2 aus der Atmosphäre holen - wie funktioniert das?" und am 7. Juni um 17 Uhr erklärt die Wirkstoff-Expertin Olivia Merkel, wie Medikamente im Körper dahin gelangen, wo sie helfen.

Die Vorlesungen richteten sich an Kinder zwischen 7 und 12 Jahren, hieß es in der Mitteilung. Sie dauern jeweils eine Stunde und finden in Hörsälen im Hauptgebäude der LMU statt. Erwachsene müssen draußen bleiben. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Einschreibung ist ab sofort unter www.kinderuni-muenchen.de möglich.

Die Kinder-Uni findet nach eigenen Angaben in jedem Winter- und Sommersemester an einer oder mehreren der Universitäten und Hochschulen in München statt. Sie ist ein Projekt von Kultur & Spielraum e.V., im Auftrag der Landeshauptstadt München.