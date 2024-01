Hof (epd). In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter die Eingangstür der katholischen Pfarrei Bernhard Lichtenberg in Hof unter anderem mit einem Hakenkreuz und einem satanistischen Pentagramm beschmiert. Am Samstag habe der Mesner der Gemeinde die Symbole samt einer kirchenkritischen Parole entdeckt, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag mit. Der entstandene Sachschaden sei noch unbekannt. Die Kripo Hof ermittelt und sucht Zeugen.