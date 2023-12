München (epd). Zahlreiche Beratungsstellen der evangelischen Kirche und der Diakonie haben auch an den Weihnachtstagen geöffnet. Wer über die Feiertage in Not gerate oder jemanden zum Reden brauche, finde rund um die Uhr bei der Evangelischen Telefonseelsorge unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/111 0 111 geschulte Ansprechpartner, teilte das Dekanat München mit. Die ökumenische Krisen- und Lebensberatungsstelle "Münchner Insel" im Untergeschoss des Marienplatzes sei an den Werktagen zwischen den Jahren in der Regel von 9 bis 18 Uhr für Ratsuchende offen.

Oft sei gerade die Zeit zwischen den Jahren "auch von Sorgen und Nöten, persönlichen Belastungen und Lebenskrisen geprägt", stellte die Diakonie München und Oberbayern in einer Pressemitteilung fest. Neben der Bahnhofsmission an Gleis 11 des Münchner Hauptbahnhofs hätten deshalb auch das Frauenobdach Karla 51 sowie verschiedene Kinder- und Jugendschutzräume jeden Tag rund um die Uhr für Hilfesuchende geöffnet. Zudem sei der "Krisendienst Psychiatrie Oberbayern" unter der kostenlosen Rufnummer 0800/6553000 für Menschen in einer seelischen Notlage 24 Stunden am Tag erreichbar.