Würzburg, München (epd). Wegen der erwarteten extremen Hitze am Wochenende sind in Bayern zahlreiche Veranstaltungen abgesagt worden. Auch etliche kirchliche Veranstaltungen sind betroffen, etwa Freiluft-Gottesdienste, Chorkonzerte oder Wallfahrten. Die bayernweite Aktion "einfach heiraten" der evangelischen Landeskirche am Freitag (26. Juni) hingegen sollte wie geplant stattfinden, hitzebedingte Absagen von Kirchengemeinden gab es laut Landeskirche keine.

In Unterfranken etwa, einer der wärmsten und trockensten Regionen Bayerns, wurde der für Freitag (26. Juni) im Würzburger Stadtteil Hubland geplante ökumenische Freiluft-Gottesdienst an der Trinitatis-Kapelle mit Tiersegnung abgesagt - "mit Rücksicht auf die zarten Pfoten", wie der Verein Kirche am Hubland mitteilte. Der Kirchenchor der evangelischen Gethsemanekirche im Würzburger Stadtteil Heuchelhof verschob sein für Sonntag (28. Juni) geplantes Jubiläumskonzert auf 10. Oktober. "Die Gethsemanekirche am Heuchelhof ist sehr schön und modern, aber es wird auch sehr heiß dort", hieß es in einer Mitteilung. Man habe dort am Mittwoch bereits am Vormittag mehr als 30 Grad gemessen.

Auch Motorradgottesdienst verschoben

Der ebenfalls für Sonntag (11 Uhr) geplante Motorradgottesdienst am Autohof Strohofer bei Geiselwind an der A3 wurde ebenfalls abgesagt. Pfarrer Frank Witzel habe als Veranstalter selbst getestet, ob eine Motorradfahrt bei der aktuellen Hitze möglich ist. Sein Ergebnis: "Es geht, solange du Fahrtwind hast. Alles andere ist schon nicht mehr grenzwertig, sondern darüber." Daher müsse man den Gottesdienst und den "Tag der Autobahnkirchen" auf den Herbst verschieben.

In Eichstätt wurde der für Samstag (27. Juni) geplante "Willibaldslauf" des katholischen Sportverbands DJK auf 10. Oktober verschoben. "Schweren Herzens" habe man sich dazu entschlossen, teilte der Veranstalter mit. Aber: "Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut, das es zu schützen gilt", sagte der Eichstätter DJK-Präsident Bernhard Martini.

"Tag der Volksmusik" ist abgeblasen

In Holzkirchen (Kreis Miesbach) wurde die für Samstag (27. Juni) angesetzte ökumenische Wallfahrt der evangelischen Kirchengemeinde verschoben, bei der gemeinsam ein Stück des Jakobswegs gewandert werden sollte. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben. In Vierkirchen (Kreis Dachau) ist ein für Sonntag (10.30 Uhr) geplanter ökumenischer Kindergottesdienst im Pfarrgarten beim katholischen Pfarrsaal abgesagt: "Wir sind traurig, aber Gesundheit geht vor", hieß auf der Website.

Auch zahlreiche nicht kirchliche Veranstaltungen wurden abgeblasen, etwa der für Sonntag (28. Juni) geplante "Tag der Volksmusik" im Fränkischen Freilandmuseum. Vorgesehen sei nun ein kleines Alternativprogramm, teilte die Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik Bezirk Mittelfranken mit: Von 10 bis 14.30 Uhr treten im Eingangsbereich des Museums eine Handvoll Musikgruppen auf.

Jugendherberge sagt Festveranstaltung ab

In der Jugendherberge Nürnberg wurde für Freitag (26. Juni) die Festveranstaltung zum 100. Gründungsjubiläum des Jugendherbergswerks Bayern abgesagt. Zusätzlich zu den generellen Bedenken sei nun im Haus selbst auch noch die Klimaanlage ausgefallen, hieß es. Einen Alternativtermin soll es später im Jahr geben.

Die bayernweite "einfach heiraten"-Aktion der evangelischen Landeskirche hingegen fand am Freitag (26. Juni) statt. Hitzebedingte Änderungen gab es dabei etwa auf dem Tegelberg: "Am Berg passt man sich den Wetterbedingungen an", sagte der Pfarrer in Füssen-Reutte, Michael Jäger. Geheiratet wurde daher nicht direkt am Ort der Besinnung, sondern ein paar Meter weiter an einem schattigen Plätzchen. 19 Paare hatten sich für eine Segnung auf dem Tegelberg angemeldet.

Christopher Street Day findet statt

Zahlreiche Veranstaltungen und Feste sollen aber trotz Hitzewarnung stattfinden. So soll der fürs ganze Wochenende geplante Christopher Street Day (CSD) in München programmgemäß stattfinden - inklusive eines eigenen Zugwagens der Evangelischen Jugend München am Samstag (27. Juni) und einem Infostand der evangelischen Landeskirche. Die evangelische Erlöserkirche München-Schwabing teilte mit, ihr Sommerfest am Samstag (27. Juni) im Pfarrgarten finde "wie geplant" statt, die Kirche stehe währenddessen als kühler Hitzeschutzort zur Verfügung.

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) rief dazu auf, die gesundheitlichen Risiken durch die Hitze ernst zu nehmen und auch andere Menschen zu unterstützen. Es sei "wichtig, die Ratschläge von Experten zu befolgen und zugleich darauf zu achten, ob Nachbarn Unterstützung brauchen", teilte Gerlach am Freitag mit. Dies gelte insbesondere für ältere Menschen, bei denen ein Flüssigkeitsmangel oft nicht bemerkt werde. Warnsignale seien etwa Schwindel und Kreislaufbeschwerden. Auch junge Leute sollten ausreichend Wasser trinken und sich möglichst im Schatten oder in kühlen Räumen aufhalten.

Wetterdienst: Über 40 Grad in Kitzingen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch an diesem Wochenende mit extremer Hitze in großen Teilen Deutschlands. In Kitzingen, einem der heißesten Orte Deutschlands, werden am Samstag Temperaturen im Schatten von mehr als 40 Grad erwartet. Der Bayerische Fußball-Verband hatte deshalb bereits am Donnerstag entschieden, sämtliche Spiele von Freitag bis Sonntag (26. bis 28. Juni) abzusagen. Vor einer sehr hohen Waldbrandgefahr rund um Nürnberg und Erlangen warnte der Forstbetrieb Nürnberg. Laut dem Deutschen Wetterdienst DWD werde in weiten Teilen Frankens und Bayerns die höchste Warnstufe 5 erreicht, flächendeckend könne von Stufe 4 ausgegangen werden.