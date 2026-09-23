Tipp 1: Podcast "Die da Oben!"

Bei "DIE DA OBEN!" geht es um Politik, aber auf eine Art, die nicht so trocken daherkommt wie der klassische Politikunterricht oder die Nachrichten. Das Format greift aktuelle Themen und erklärt sie mit einfachen Worten, Videos und oft auch Humor. Dadurch fühlt es sich eher nach Social Media als nach einer Nachrichtensendung an. Bei den Sprechern sind sowohl Männer als auch Frauen dabei, und durch die lockere Art wirkt der Podcast eher wie ein Gespräch als wie eine typische Nachrichtensendung.

Warum empfehle ich ihn?

Ich finde gerade den lockeren Stil richtig gut. Ich schaue mir das Video an und habe danach trotzdem das Gefühl, etwas über Politik gelernt zu haben. Außerdem werden oft Themen behandelt, die auch für junge Menschen relevant sind. Ein guter Einstieg für alle, die anfangen möchten, sich mit Politik zu beschäftigen, ohne direkt mit komplizierten Diskussionen oder langen Nachrichten konfrontiert zu werden.

Für wen ist der Podcast nicht geeignet?

Die lockere Art ist natürlich Geschmackssache. Wenn du lieber sehr ausführliche Analysen oder möglichst viele Details zu einem Thema suchst, wirst du hier nicht fündig. Dafür ist das Format aber gut geeignet, um überhaupt erstmal einen Zugang zu politischen Themen zu bekommen.