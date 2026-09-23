Seit 2017 wurden die öffentlich zugänglichen Prunk-, Neben- und Funktionsräume sowie die ehemalige Königswohnung im Torbau umfassend restauriert und saniert. Damit dauerte die eigentliche Großmaßnahme rund acht Jahre. Mehr als 2300 Objekte, darunter Wand- und Deckenfassungen, Möbel, Textilien, Fenster, Türen und Holzbauteile, wurden bearbeitet. Insgesamt flossen dafür mehr als 22 Millionen Euro in die Restaurierung der Innenräume.
Die Maßnahme war Teil einer noch umfangreicheren Sanierungsgeschichte: An der gesamten Schlossanlage wird bereits seit 1994 kontinuierlich gearbeitet. Dafür investierte der Freistaat Bayern insgesamt rund 43 Millionen Euro. Die nun abgeschlossene Restaurierung gilt als größte Restaurierung von Neuschwanstein seit 1889. Rund 250.000 Arbeitsstunden waren dafür erforderlich.
Doch Neuschwanstein ist weit mehr als eine Ansammlung prachtvoller Räume. König Ludwig II. verband seine Vorstellungen von Mittelalter, Kunst und Musik mit einer ausgeprägten religiös-spirituellen Bildwelt. Besonders deutlich wird dies im Thronsaal, der mit seiner byzantinisch anmutenden Gestaltung geradezu sakral wirkt, aber auch in der Königswohnung und der dortigen Kapelle. Was Ludwig mit diesen Räumen ausdrücken wollte, welche Rolle christliche Motive in seinem persönlichen Weltbild spielten und wie sich seine religiösen Vorstellungen in Architektur und Ausstattung niederschlagen, erklärt Museumsreferentin Veronika Schmeer von der Bayerischen Schlösserverwaltung.
Frau Schmeer, wenn man den Thronsaal von Schloss Neuschwanstein betrachtet, entsteht der Eindruck, Ludwig II. habe dort nahezu alles zusammengetragen, was ihn an Religion und Spiritualität fasziniert hat. Wie beurteilen Sie das aus kunsthistorischer Sicht? Und wie viel davon war ästhetische Überlegung – also schlicht der Wunsch, etwas Schönes zu schaffen?
Schmeer: Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das gesamte Bildprogramm darauf abzielt, was Ludwig sich vorstellte, was ihn interessierte und faszinierte. Das Programm des Thronsaals entwickelte sich allerdings während der gesamten Bauzeit ständig weiter. Der Raum war nicht von Anfang an in dieser Größe gedacht, wurde aber zunehmend zu einem Fixpunkt und zum zentralen Raum seiner Gralsburg. Das meiste im Thronsaal ist meiner Ansicht nach konkret durchdachte Ikonografie. Ein gutes Beispiel sind die Säulen. Sie ahmen Porphyr und Lapislazuli nach. Das sind nicht zufällig zwei Steine, die eine wesentliche Bedeutung für die christliche Kunst haben. Porphyr galt als kaiserlicher Stein und Herrschaftssymbol, unter anderem mit Blick auf die byzantinische Kunst. Das Blau des Lapislazuli steht wiederum für die marianische Farbe.
Wie viel Ludwig II. steckt denn konkret in diesem Konzept?
Schmeer: Sehr viel. Man kann das relativ gut nachvollziehen, weil Ludwig sehr konkrete Anweisungen gab. Er ließ sich immer wieder Pläne vorlegen und beschäftigte sich intensiv mit den Materialien und Vorbildern. Selbst in seinen Berghütten wurden ihm Unterlagen und Materialproben zur Verfügung gestellt, die er studieren konnte. Es gibt beispielsweise konkrete Anweisungen, dass die Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz als Vorbild dienen sollte. Er nannte die sechs heiligen Könige und die Ikonografie mit Christus. Schriftlich belegt ist auch, dass er den Thron mit einem Baldachin plante, auf Säulen nach dem Vorbild der Hagia Sophia. Auch der mit Sternen dargestellte Himmel geht auf seine Vorgaben zurück.
Gab es denn auch andere Vorschläge für die Gestaltung?
Schmeer: Ja. Sein Architekt und Hofbaurat Eduard von Dollmann hatte beispielsweise vorgeschlagen, den Raum als eine Art Gralshalle zu gestalten und Motive aus der Gralsmythologie aufzunehmen. Das lehnte Ludwig vollständig ab. Es gibt auch einen Plan, auf dem Ludwig selbst Korrekturen vorgenommen und die christliche Ikonografie festgelegt hat.
Wie stark hat Ludwig auch in die konkrete Ausführung eingegriffen?
Schmeer: Sehr stark. Der Maler Wilhelm Hauschild – beziehungsweise die ausführenden Künstler – mussten seine Vorstellungen unter großem Zeitdruck umsetzen. Ludwig korrigierte aber immer wieder. Das Blau des Mantels der Maria war ihm beispielsweise nicht blau genug. Er war also tatsächlich immer wieder vor Ort, schaute sich die Arbeiten an oder ließ sich berichten und gab daraufhin konkrete Anweisungen.
Je länger man sich mit Ludwig II. beschäftigt, desto mehr entfernt man sich von dem Bild des sogenannten Märchenkönigs: eines verschrobenen Menschen, der sich in seine Fantasiewelt zurückzieht und vor sich hinträumt. Gerade Ihre Ausführungen vermitteln eher das Bild eines sehr bewussten und planenden Bauherrn. Würden Sie dem zustimmen?
Schmeer: Ja, da würde ich tatsächlich mitgehen. Gerade die Dokumente sprechen für eine sehr starke Gegenwärtigkeit Ludwigs. Er sitzt nicht einfach in seiner Residenz und träumt vor sich hin und sagt ‚Macht mal, ich habe diese Fantasie.‘ Stattdessen ist er ganz konkret beteiligt. Er studierte architektonische Vorbilder und setzte auch die Fotografie als modernes Medium ein. Er beauftragte Hof-Fotografen und ließ Skizzen erstellen. Bei der Wartburg sagte er beispielsweise ‚Fahrt dorthin, schaut euch das an und macht genaue Skizzen.‘ Anschließend machte er selbst Anmerkungen und Korrekturen. Das spricht eigentlich auch gegen das Bild eines Menschen, der nur in einer Fantasiewelt lebt.
Wenn man sich aus kunsthistorischer Sicht mit den Schlössern und ihrer Ausstattung beschäftigt, sieht man, dass vieles sehr durchdacht ist. Ludwig war sehr gebildet und intelligent. Er hatte einen Plan, und zwar einen sehr genauen Plan. Natürlich war er König und hatte dadurch ganz andere Möglichkeiten als ein gewöhnlicher Bauherr. Und es stimmt auch, dass er sich zurückzog und seine Schlösser gewissermaßen Fluchten waren. Darin steckt durchaus eine gewisse Träumerei. Aber diese Vorstellungen wollte er ganz konkret realisieren. Als Bauherr muss man schließlich wissen, was man haben möchte. Ludwig ließ sich beraten, prüfte verschiedene Möglichkeiten und entschied dann: "So interessiert mich das, so möchte ich es haben."
Der Thronsaal wurde in den vergangenen Jahren umfassend restauriert. Wie bedeutend war diese Maßnahme?
Schmeer: Das war eine große Restaurierungsmaßnahme und überhaupt die erste, die in dieser umfassenden Weise stattgefunden hat. Die umfangreiche Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen, sodass die Wandmalereien, Vergoldungen und der vier Meter hohe Kronleuchter im Thronsaal seither wieder in vollem Glanz strahlen.
Neuschwanstein wird häufig als Märchenschloss wahrgenommen – doch gerade Thronsaal und Kapelle sind stark von christlicher Ikonographie geprägt. Welches religiöse Gesamtkonzept liegt der Gestaltung dieser Räume zugrunde, und welche theologischen Vorstellungen Ludwigs II. lassen sich darin erkennen?
Schmeer: Im Thronsaal verband Ludwig II. zwei seinem Denken wesentlich zugrunde liegende Vorstellungen: einerseits die Rückbesinnung auf ein durch Gottesgnaden verliehenes Königtum und andererseits die Gralshalle als Raum und Heiligtum des Heiligen Grals. Die Grundidee zu Neuschwanstein entsprang einer mittelalterlichen Burg, aber auch einer Gralsburg. Für Ludwig war der heilige Gral ein wichtiges Element im Streben nach Reinheit und Erlösung.
Gleichzeitig wollte der König seine Herrscherwürde im Sinne einer von Gott verliehenen Macht demonstrieren. So finden sich im Kuppelgewölbe des Thronsaals Vertreter vorchristlicher Königreiche. Die Bilder zeigen Christus, die zwölf Apostel und sechs heilige Könige, die Wandgemälde Taten der Könige und anderer Heiliger. In der Kapelle, die im neogotischen Stil gehalten ist, finden sich zahlreiche Anspielungen auf den heiligen Ludwig IX. von Frankreich, den Namenspatron des Königs.
Der Thronsaal ist eigentlich kein Sakralraum, wirkt durch seine Ausstattung aber geradezu wie eine Kirche. Wie ist das Verhältnis von weltlicher Herrschaft und christlicher Heilserwartung in diesem Raum gestaltet – und welche Bedeutung hat dabei die geplante, aber nie ausgeführte Thronanlage?
Schmeer: Der Thronsaal ist wie ein Kirchenraum aufgebaut. Er verfügt über Arkadengänge an den Seiten und eine vom Hauptraum architektonisch abgesetzte Apsis. In der Apsis hätte der Thron seinen Platz finden sollen. Der Weg dorthin führte über eine neunstufige Estrade. Die Zahl Neun als Multiplikation der Zahl Drei und damit der Dreifaltigkeit ist dabei gewollt und kein Zufall. Der Thron mit Ziborium wäre zum Altar des Gottesgnadentums geworden. Die darüber befindlichen Wandmalereien unterstreichen die sakrosankte Königswürde und gehen auf kirchliche Vorbilder zurück, unter anderem auf St. Bonifaz in München und die Allerheiligen-Hofkirche in der Residenz (beide im Zweiten Weltkrieg zerstört).
Ebenfalls interessant ist in diesem Zusammenhang der zentrale Hauptraum mit dem Fußbodenmosaik, das den Erdkreis zeigt. Darüber befindet sich das Deckengewölbe mit einem Sternenhimmel und der zentralen Sonne. Dazwischen hängt ein Lüster in Form einer Krone. Hier versinnbildlichte Ludwig II. seine Funktion als Mittler zwischen Himmel und Erde. Für die Heilserwartung Ludwigs spielt der Heilige Gral eine wesentliche Rolle. Er ist für ihn das wichtigste Symbol seiner Erlösung. Die Verbindung zwischen einem Kirchenraum (Hagia Sophia) und der Gralshalle legte bereits Joseph Görres in seiner Neufassung des "Jüngeren Titurel" nahe. Dem literarisch versierten Ludwig war diese Engführung sicherlich bekannt. Somit kann der Thronsaal auch als persönliche Gralshalle Ludwigs II. verstanden werden.
Im Thronsaal treffen unterschiedliche Bildwelten aufeinander: Christus, die Heiligen, die Könige und die byzantinisch beziehungsweise romanisch inspirierte Architektur. Wie sind diese Elemente aufeinander bezogen, und welche Stellung nimmt Ludwig II. selbst innerhalb dieses ikonographischen Programms ein?
Schmeer: Die gesamte Ikonographie des Thronsaals ist auf Ludwig als christlichen Herrscher bezogen. Sie soll ihn als von Gottesgnaden bestellten Herrscher unterstreichen und gleichzeitig sein Streben nach Reinheit und Erlösung untermauern. Vorbilder für die bildliche Darstellung finden sich vor allem in der byzantinischen Kunst. Byzanz bzw. das oströmische Reich spielte für Ludwig eine große Rolle. In ihm sah er die Grundlage seines theokratischen Herrschaftsverständnisses. Als Herrscher von Gottes Gnaden sah er sich als Beschützer und Bewahrer des christlichen Glaubens und stellte sich damit in eine Reihe mit den oströmischen Kaisern und den heiligen Königen. Interessanterweise gab es Vorschläge von Dollmann zu einer Gralsthematik in den Wandgemälden, die Ludwig vollständig ablehnte.
Er wollte die Gralshalle als sakralen Raum. Er war federführend bei der Festlegung der christlichen Ikonographie nach byzantinischem Vorbild: Christus als Weltenherrscher, Maiestas Domini (mit den Evangelistensymbolen), Deesis mit den Fürbittern Johannes d. Täufer und Maria. Darunter die heiligen Könige, in ihrem Zentrum der Hl. Ludwig IX. von Frankreich. In den Wandgemälden wurden Szenen aus den Leben der Heiligen Könige verwirklicht. Die zwölf Apostel schreiten seitlich auf die Apsis und den Platz für den Thron hin. Im Gurtbogen zwischen Apsis und Kuppelgewölbe befinden sich die sieben Gaben des Heiligen Geistes.
Gegenüber der Apsis sind der Hl. Georg und der Hl. Michael als Sieger gegen das Böse dargestellt. All diese bildlichen Darstellungen sind auf den Platz des Throns ausgerichtet und sollen Ludwig daran gemahnen, die göttlichen Gesetze und Gebote auf Erden zu vertreten, zur Erlösung und Befreiung von den Sünden zu streben.
Ludwig II. hat Neuschwanstein nicht einfach bauen lassen, sondern sehr konkrete Vorstellungen für Ausstattung und Bildprogramm entwickelt. Wo lässt sich seine persönliche Handschrift in den religiösen Darstellungen tatsächlich nachweisen – und wo sollte man vorsichtig sein, ihm im Nachhinein zu viel Urheberschaft zuzuschreiben?
Schmeer: Ludwig hatte großen Einfluss auf das Bildprogramm in allen seinen Schlössern. Seine Anmerkungen, Anregungen und Wünsche sind gut dokumentiert. Immer wieder forderte er Änderungen, beispielsweise beim Blau des Mantels von Maria im Wandgemälde der Apsis.
Auch die christliche Ikonographie des Thronsaals beruht auf seinen Anweisungen, entgegen den Vorschlägen seines Bauleiters. Er war sehr belesen und kannte seine architektonischen Vorbilder sehr genau, sowohl durch eigene Anschauung als auch durch den Einsatz von Skizzen, die er anfertigen ließ. Aber auch das damals neuartige Medium der Fotografie setzte er ein, um seine Vorstellungen und Wünsche zu untermauern.
Besonders interessant ist die Verbindung zwischen dem Thronsaal und der Kapelle: Der eine Raum inszeniert das Königtum, der andere die christliche Heilsgeschichte. Lassen sich beide Räume als Teile einer übergeordneten Vorstellung vom "idealen christlichen Königtum" lesen?
Schmeer: Sicherlich sind beide Räume wesentlich für Ludwigs Vorstellung eines "idealen christlichen Königtums". Ich würde beide Räume aber dennoch eher getrennt voneinander betrachten. Die Kapelle (das Oratorium) diente Ludwig II. vor allem zu seiner privaten Andacht, die er intensiv pflegte. Im Oratorium stellte er sich interessanterweise in die direkte Tradition seines großen Vorbilds und Namenspatrons Ludwig IX. als christlichem Herrscher. Diese Figur spielt aber natürlich in beiden Räumen eine zentrale Rolle.
Der Thronsaal unterstreicht in meinen Augen eher seine übersteigerten Majestätsvorstellungen im Sinne eines Gottesgnadentums, während das Oratorium ein sehr inniger, sehr persönlicher Raum ist. Beide Räume verdeutlichen sehr gut die Ambivalenz seiner Religiosität: einerseits strebte er nach einem christlichen Herrscherideal, das im Thronsaal fast megalomanische Ausmaße annahm, andererseits pflegte er eine sehr innige und private Frömmigkeit.
Seine regelmäßigen Gottesdienstbesuche in Hohenschwangau, sowie bei seinen verschiedenen Reisen in den Bergen sind gut belegt. Darüber hinaus war auch eine Kapelle im oberen Schlosshof geplant, damit Ludwig hier dem Gottesdienst beiwohnen hätte können. Die Kapelle wurde jedoch nicht mehr gebaut, da Ludwig zuvor verstarb.
Welche Vorbilder hat Ludwig II. für die religiöse Ausstattung von Neuschwanstein herangezogen? Welche Rolle spielten dabei mittelalterliche Kunst, byzantinische Sakralarchitektur, die Verehrung bestimmter Heiliger und möglicherweise auch die Vorstellungen des 19. Jahrhunderts vom "christlichen Mittelalter"?
Schmeer: Ludwig II. verband in Neuschwanstein verschiedene Vorbilder, um hier sein Ideal einer Gralsburg zu verwirklichen (die er dann in übersteigerter Form noch in Falkenstein weiterentwickeln wollte). Eine wesentliche Rolle spielte die Wartburg, die er selbst besuchte und zu deren Besuch er seine Adjutanten mehrfach schickte. Zwar spielt die Wartburg in der unmittelbaren christlichen Ikonographie in Neuschwanstein keine so große Rolle, taucht aber im Zusammenhang mit der Hl. Elisabeth von Thüringen im Thronsaal auf. Und sie hat eine große Bedeutung im Zusammenhang mit der mittelalterlichen Sagenwelt, die Ludwig sehr interessierte.
Für die religiöse Ausstattung spielen vor allem Sakralbauten des Mittelalters eine wichtige Rolle: das sind in erster Linie die Hagia Sophia, San Marco in Venedig, die Sainte Chapelle in Paris und San Paolo fuori le mura. Sehr großen Einfluss hatte darüber hinaus die Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz und St. Bonifaz in München. Die Vorstellung des "christlichen Mittelalters" war sicherlich von wesentlicher Bedeutung, denn so deutete Ludwig II. diese Epoche, dabei aber ganz im Sinne des Historismus. Das Mittelalter erschien ihm besonders "gotterfüllt".
Die Kapelle gehört zu den Räumen, die im Vergleich zum Thronsaal deutlich stärker auf die private Frömmigkeit des Königs verweisen. Was wissen wir über ihre ursprüngliche Funktion und darüber, wie Ludwig II. selbst diesen Raum nutzen beziehungsweise verstanden wissen wollte?
Schmeer: Das Oratorium war von Anfang an in den Planungen vorgesehen und das vor allem in unmittelbarer Nähe zum Schlafzimmer, sodass Ludwig in diesem besonders privaten Raum unmittelbar im Zusammenhang mit dem Schlafen seiner privaten Frömmigkeit nachgehen konnte. Das Oratorium nutzte er während seiner wenigen Aufenthalte sehr regelmäßig als Ort der privaten Andacht. Vor allem vollzog er hier bis zum Ende sein Morgen- und Abendgebet. Das Bildprogramm bezieht sich in erster Linie auf Ludwig IX. von Frankreich, mit dem sich Ludwig II. stark identifizierte. Er sah sich in einer Taufpatengenealogie (über seinen Taufpaten, seinen Großvater Ludwig I. und dessen Taufpaten Ludwig XVI. von Frankreich) mit Ludwig IX. tief verbunden.
Die Auffassung des idealen christlichen Herrschers sah Ludwig II. im heiligen Ludwig in Vollkommenheit verwirklicht. Ihm nachzustreben, war sein Anspruch. Sehr sprechend ist im Übrigen auch die Farbe Violett in den Textilien im Oratorium als Farbe der Buße, der Besinnung und der Einkehr.
Bei der Restaurierung solcher historisch aufgeladenen Räume geht es nicht nur darum, Schäden zu beseitigen, sondern auch um den Umgang mit einer bewusst inszenierten historischen Oberfläche. Vor welche besonderen kunsthistorischen und denkmalpflegerischen Herausforderungen stellen Thronsaal und Kapelle die Restauratoren?
Schmeer: Die Restaurierung des Thronsaals stellte die Restauratoren und Denkmalpfleger in der Tat vor eine Herausforderung. Die Thronsaalkuppel wies einige Flecken auf. Hierfür wurde nach der Ursache geforscht. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Flecken bereits sehr kurz nach Fertigstellung der Kuppelbemalung eintraten. Dies lag offenbar am großen Zeitdruck, unter dem die Arbeiten stattfanden. Denn die notwendigen Trockenzeiten der einzelnen Anstrichschichten in der Kuppel wurden nicht eingehalten. Dies verursachte die Flecken, die auf historischen Fotografien bereits erkennbar sind.
Nun erwarten jedoch die Besucherinnen und Besucher nach einer so aufwändigen Restaurierungsmaßnahme eine fleckenfreie, "geschönte" Oberfläche ohne Fleckenbildung. Durch Retuschen wäre so ein Zustand zwar herstellbar gewesen, hätte aber den historisch belegten Zustand überformt. Da keine weiteren Schädigungen zu befürchten sind, wurde die Decke nur gereinigt und lose Stellen gesichert. So bleibt die Decke als Quelle für die Durchführung des Baus unter hohem Zeitdruck erhalten. Eine weitere Überraschung hielten vor allem die Holzoberflächen bereit, die durch jahrelange "Überreinigung" mit Reinigungsmitteln stark verdunkelt waren. Durch die Restaurierung wurde die ursprüngliche Farbigkeit der Holzoberflächen wieder herausgearbeitet, die deutlich heller war und somit den Raumeindruck vor allem im Schlafzimmer und in diesem Zusammenhang im Oratorium deutlich veränderte.
Wie hat sich der Zustand der religiösen Ausstattung seit dem Bau des Schlosses verändert? Gibt es Bereiche, bei denen heutige Restaurierungsarbeiten nicht einfach den ursprünglichen Zustand wiederherstellen können, sondern zwischen historischer Substanz, späteren Veränderungen und modernen konservatorischen Anforderungen abwägen müssen?
Schmeer: Da die Königsschlösser kurz nach dem Tod Ludwigs II. unmittelbar in ihre heutige Funktion als museale Räume überführt wurden – und es nur wenig Zwischennutzung gab -, sind sie sehr gut erhalten und bilden sehr gut den Zustand zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung ab. Der Thronsaal war jedoch zum Zeitpunkt des Todes des Königs noch nicht vollendet. Insbesondere das Bodenmosaik und der Kronleuchter wurden erst später vollendet.
Die Arbeiten an der Raumausstattung reichten bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Abgesehen von der Besucherführung, die das Betreten der Apsis und der Wandelgänge im Thronsaal und des Oratoriums nicht erlaubt, sind beide Räume weitgehend in ihrem ursprünglichen Zustand (1886) bis heute erhalten. Abschließende Arbeiten zur Wiedereinbringung von letzten Objekten (Girandolen) nach der Restaurierung stehen noch aus. UV-Screens in den Fenstern schützen die Objekte, insbesondere die textilen Oberflächen vor Schäden. Im Bereich der Königswohnung sind diese Screens sehr unauffällig und beeinträchtigen die Lichtverhältnisse nur minimal.
Wenn man am Ende Thronsaal und Kapelle gemeinsam betrachtet: Was erzählen diese beiden Räume über Ludwig II. – über sein Verhältnis zu Religion, über sein Verständnis von Königtum und vielleicht auch über sein persönliches Selbstbild? Ist Neuschwanstein in diesem Sinne auch als eine Art religiös grundierte Selbstinszenierung des Königs zu verstehen?
Schmeer: Ludwigs Selbstbild ist uns zum einen über seine Tagebuchaufzeichnungen, zum anderen über seine architektonischen Pläne nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Aus seinen persönlichen Aufzeichnungen ist aber einiges bekannt, das sich mit seinen Bauten verbinden lässt. Seine privaten Aufzeichnungen und auch die Korrespondenzen mit seinen Vertrauten sprechen von einer starken, geradezu inbrünstigen Frömmigkeit, die aber durch sein Scheitern an seinem eigenen Anspruch gebrochen war.
Als ausgesprochen gebildeter, intelligenter und vielseitig versierter Mensch war er jedoch in der Lage, ein komplexes religiöses und weltanschauliches Konzept zu entwerfen, das er insbesondere dem Bau von Neuschwanstein (als seiner Gralsburg) zugrunde legen konnte. Ludwig II. liebte das Theater und die Welt der Bühne und der Inszenierung. Überspitzt formuliert könnte man die Königsschlösser als in Stein realisierte Theaterbühnen seiner Selbstinszenierung verstehen. Da sich der König im Laufe seiner Regentschaft zunehmend zurückzog und immer weniger repräsentative Funktion ausübte, sind auch seine Schlösser nicht als Repräsentationsbauten zu verstehen, sondern als private Rückzugsräume, um seinen Fantasien Raum zu geben.
Gerade beim Thronsaal wird das besonders augenfällig. Seinem übersteigerten Herrscheranspruch, den er göttlich überhöht sah, wollte er im Thronsaal einen manifesten Ausdruck verleihen. Welche Funktion dieser Saal jedoch eigentlich hätte haben sollen, verliert sich zunehmend während der Planungen. War Neuschwanstein ursprünglich noch auf den Besuch und Empfang von Gästen ausgerichtet, wurden alle Räumlichkeiten, die dafür erforderlich waren, im Laufe der Planungs- und Bauzeit gestrichen: Gästezimmer, ein großes Speisezimmer, ein Audienzzimmer etc. Übrig blieb der Sängersaal als Festsaal, in dem nie ein Fest stattfand und der Thronsaal, in dem niemals ein Thron stand oder ein herrschaftliches Zeremoniell vollzogen wurde. Der Thronsaal bildet aber neben dem Sängersaal das Zentrum seiner Stein-gewordenen Gralsburg, spielt also im Bauwerk eine zentrale Rolle.
Zu welch anderem Zweck als zu seiner religiös aufgeladenen Selbstinszenierung hätte dieser Raum dienen sollen?
Schmeer: Dass er niemals einen Thron bekommen hat, ist ein sehr sprechendes Sinnbild für das Scheitern Ludwigs II., seinem Ideal als christlichem Herrscher in der Tradition seines großen Vorbilds Ludwig IX. gerecht zu werden. Betrachtet man Oratorium und Thronsaal gemeinsam, so sind es zwei sehr aussagekräftige Räume zu Ludwigs religiöser Auffassung. Das Oratorium als Ort seiner privaten Andacht und der Thronsaal als Ort seiner religiösen Selbstinszenierung unterscheiden sich zwar grundlegend in ihrer Funktion, vereinen aber die tiefe Frömmigkeit und sehr stark ausgeprägte Gottesfurcht Ludwigs.