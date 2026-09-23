Ludwig II. hat Neuschwanstein nicht einfach bauen lassen, sondern sehr konkrete Vorstellungen für Ausstattung und Bildprogramm entwickelt. Wo lässt sich seine persönliche Handschrift in den religiösen Darstellungen tatsächlich nachweisen – und wo sollte man vorsichtig sein, ihm im Nachhinein zu viel Urheberschaft zuzuschreiben?

Schmeer: Ludwig hatte großen Einfluss auf das Bildprogramm in allen seinen Schlössern. Seine Anmerkungen, Anregungen und Wünsche sind gut dokumentiert. Immer wieder forderte er Änderungen, beispielsweise beim Blau des Mantels von Maria im Wandgemälde der Apsis.

Auch die christliche Ikonographie des Thronsaals beruht auf seinen Anweisungen, entgegen den Vorschlägen seines Bauleiters. Er war sehr belesen und kannte seine architektonischen Vorbilder sehr genau, sowohl durch eigene Anschauung als auch durch den Einsatz von Skizzen, die er anfertigen ließ. Aber auch das damals neuartige Medium der Fotografie setzte er ein, um seine Vorstellungen und Wünsche zu untermauern.

Besonders interessant ist die Verbindung zwischen dem Thronsaal und der Kapelle: Der eine Raum inszeniert das Königtum, der andere die christliche Heilsgeschichte. Lassen sich beide Räume als Teile einer übergeordneten Vorstellung vom "idealen christlichen Königtum" lesen?

Schmeer: Sicherlich sind beide Räume wesentlich für Ludwigs Vorstellung eines "idealen christlichen Königtums". Ich würde beide Räume aber dennoch eher getrennt voneinander betrachten. Die Kapelle (das Oratorium) diente Ludwig II. vor allem zu seiner privaten Andacht, die er intensiv pflegte. Im Oratorium stellte er sich interessanterweise in die direkte Tradition seines großen Vorbilds und Namenspatrons Ludwig IX. als christlichem Herrscher. Diese Figur spielt aber natürlich in beiden Räumen eine zentrale Rolle.

Der Thronsaal unterstreicht in meinen Augen eher seine übersteigerten Majestätsvorstellungen im Sinne eines Gottesgnadentums, während das Oratorium ein sehr inniger, sehr persönlicher Raum ist. Beide Räume verdeutlichen sehr gut die Ambivalenz seiner Religiosität: einerseits strebte er nach einem christlichen Herrscherideal, das im Thronsaal fast megalomanische Ausmaße annahm, andererseits pflegte er eine sehr innige und private Frömmigkeit.

Seine regelmäßigen Gottesdienstbesuche in Hohenschwangau, sowie bei seinen verschiedenen Reisen in den Bergen sind gut belegt. Darüber hinaus war auch eine Kapelle im oberen Schlosshof geplant, damit Ludwig hier dem Gottesdienst beiwohnen hätte können. Die Kapelle wurde jedoch nicht mehr gebaut, da Ludwig zuvor verstarb.

Welche Vorbilder hat Ludwig II. für die religiöse Ausstattung von Neuschwanstein herangezogen? Welche Rolle spielten dabei mittelalterliche Kunst, byzantinische Sakralarchitektur, die Verehrung bestimmter Heiliger und möglicherweise auch die Vorstellungen des 19. Jahrhunderts vom "christlichen Mittelalter"?

Schmeer: Ludwig II. verband in Neuschwanstein verschiedene Vorbilder, um hier sein Ideal einer Gralsburg zu verwirklichen (die er dann in übersteigerter Form noch in Falkenstein weiterentwickeln wollte). Eine wesentliche Rolle spielte die Wartburg, die er selbst besuchte und zu deren Besuch er seine Adjutanten mehrfach schickte. Zwar spielt die Wartburg in der unmittelbaren christlichen Ikonographie in Neuschwanstein keine so große Rolle, taucht aber im Zusammenhang mit der Hl. Elisabeth von Thüringen im Thronsaal auf. Und sie hat eine große Bedeutung im Zusammenhang mit der mittelalterlichen Sagenwelt, die Ludwig sehr interessierte.

Für die religiöse Ausstattung spielen vor allem Sakralbauten des Mittelalters eine wichtige Rolle: das sind in erster Linie die Hagia Sophia, San Marco in Venedig, die Sainte Chapelle in Paris und San Paolo fuori le mura. Sehr großen Einfluss hatte darüber hinaus die Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz und St. Bonifaz in München. Die Vorstellung des "christlichen Mittelalters" war sicherlich von wesentlicher Bedeutung, denn so deutete Ludwig II. diese Epoche, dabei aber ganz im Sinne des Historismus. Das Mittelalter erschien ihm besonders "gotterfüllt".

Die Kapelle gehört zu den Räumen, die im Vergleich zum Thronsaal deutlich stärker auf die private Frömmigkeit des Königs verweisen. Was wissen wir über ihre ursprüngliche Funktion und darüber, wie Ludwig II. selbst diesen Raum nutzen beziehungsweise verstanden wissen wollte?

Schmeer: Das Oratorium war von Anfang an in den Planungen vorgesehen und das vor allem in unmittelbarer Nähe zum Schlafzimmer, sodass Ludwig in diesem besonders privaten Raum unmittelbar im Zusammenhang mit dem Schlafen seiner privaten Frömmigkeit nachgehen konnte. Das Oratorium nutzte er während seiner wenigen Aufenthalte sehr regelmäßig als Ort der privaten Andacht. Vor allem vollzog er hier bis zum Ende sein Morgen- und Abendgebet. Das Bildprogramm bezieht sich in erster Linie auf Ludwig IX. von Frankreich, mit dem sich Ludwig II. stark identifizierte. Er sah sich in einer Taufpatengenealogie (über seinen Taufpaten, seinen Großvater Ludwig I. und dessen Taufpaten Ludwig XVI. von Frankreich) mit Ludwig IX. tief verbunden.

Die Auffassung des idealen christlichen Herrschers sah Ludwig II. im heiligen Ludwig in Vollkommenheit verwirklicht. Ihm nachzustreben, war sein Anspruch. Sehr sprechend ist im Übrigen auch die Farbe Violett in den Textilien im Oratorium als Farbe der Buße, der Besinnung und der Einkehr.

Bei der Restaurierung solcher historisch aufgeladenen Räume geht es nicht nur darum, Schäden zu beseitigen, sondern auch um den Umgang mit einer bewusst inszenierten historischen Oberfläche. Vor welche besonderen kunsthistorischen und denkmalpflegerischen Herausforderungen stellen Thronsaal und Kapelle die Restauratoren?

Schmeer: Die Restaurierung des Thronsaals stellte die Restauratoren und Denkmalpfleger in der Tat vor eine Herausforderung. Die Thronsaalkuppel wies einige Flecken auf. Hierfür wurde nach der Ursache geforscht. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Flecken bereits sehr kurz nach Fertigstellung der Kuppelbemalung eintraten. Dies lag offenbar am großen Zeitdruck, unter dem die Arbeiten stattfanden. Denn die notwendigen Trockenzeiten der einzelnen Anstrichschichten in der Kuppel wurden nicht eingehalten. Dies verursachte die Flecken, die auf historischen Fotografien bereits erkennbar sind.

Nun erwarten jedoch die Besucherinnen und Besucher nach einer so aufwändigen Restaurierungsmaßnahme eine fleckenfreie, "geschönte" Oberfläche ohne Fleckenbildung. Durch Retuschen wäre so ein Zustand zwar herstellbar gewesen, hätte aber den historisch belegten Zustand überformt. Da keine weiteren Schädigungen zu befürchten sind, wurde die Decke nur gereinigt und lose Stellen gesichert. So bleibt die Decke als Quelle für die Durchführung des Baus unter hohem Zeitdruck erhalten. Eine weitere Überraschung hielten vor allem die Holzoberflächen bereit, die durch jahrelange "Überreinigung" mit Reinigungsmitteln stark verdunkelt waren. Durch die Restaurierung wurde die ursprüngliche Farbigkeit der Holzoberflächen wieder herausgearbeitet, die deutlich heller war und somit den Raumeindruck vor allem im Schlafzimmer und in diesem Zusammenhang im Oratorium deutlich veränderte.

Wie hat sich der Zustand der religiösen Ausstattung seit dem Bau des Schlosses verändert? Gibt es Bereiche, bei denen heutige Restaurierungsarbeiten nicht einfach den ursprünglichen Zustand wiederherstellen können, sondern zwischen historischer Substanz, späteren Veränderungen und modernen konservatorischen Anforderungen abwägen müssen?

Schmeer: Da die Königsschlösser kurz nach dem Tod Ludwigs II. unmittelbar in ihre heutige Funktion als museale Räume überführt wurden – und es nur wenig Zwischennutzung gab -, sind sie sehr gut erhalten und bilden sehr gut den Zustand zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung ab. Der Thronsaal war jedoch zum Zeitpunkt des Todes des Königs noch nicht vollendet. Insbesondere das Bodenmosaik und der Kronleuchter wurden erst später vollendet.

Die Arbeiten an der Raumausstattung reichten bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Abgesehen von der Besucherführung, die das Betreten der Apsis und der Wandelgänge im Thronsaal und des Oratoriums nicht erlaubt, sind beide Räume weitgehend in ihrem ursprünglichen Zustand (1886) bis heute erhalten. Abschließende Arbeiten zur Wiedereinbringung von letzten Objekten (Girandolen) nach der Restaurierung stehen noch aus. UV-Screens in den Fenstern schützen die Objekte, insbesondere die textilen Oberflächen vor Schäden. Im Bereich der Königswohnung sind diese Screens sehr unauffällig und beeinträchtigen die Lichtverhältnisse nur minimal.

Wenn man am Ende Thronsaal und Kapelle gemeinsam betrachtet: Was erzählen diese beiden Räume über Ludwig II. – über sein Verhältnis zu Religion, über sein Verständnis von Königtum und vielleicht auch über sein persönliches Selbstbild? Ist Neuschwanstein in diesem Sinne auch als eine Art religiös grundierte Selbstinszenierung des Königs zu verstehen?

Schmeer: Ludwigs Selbstbild ist uns zum einen über seine Tagebuchaufzeichnungen, zum anderen über seine architektonischen Pläne nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Aus seinen persönlichen Aufzeichnungen ist aber einiges bekannt, das sich mit seinen Bauten verbinden lässt. Seine privaten Aufzeichnungen und auch die Korrespondenzen mit seinen Vertrauten sprechen von einer starken, geradezu inbrünstigen Frömmigkeit, die aber durch sein Scheitern an seinem eigenen Anspruch gebrochen war.

Als ausgesprochen gebildeter, intelligenter und vielseitig versierter Mensch war er jedoch in der Lage, ein komplexes religiöses und weltanschauliches Konzept zu entwerfen, das er insbesondere dem Bau von Neuschwanstein (als seiner Gralsburg) zugrunde legen konnte. Ludwig II. liebte das Theater und die Welt der Bühne und der Inszenierung. Überspitzt formuliert könnte man die Königsschlösser als in Stein realisierte Theaterbühnen seiner Selbstinszenierung verstehen. Da sich der König im Laufe seiner Regentschaft zunehmend zurückzog und immer weniger repräsentative Funktion ausübte, sind auch seine Schlösser nicht als Repräsentationsbauten zu verstehen, sondern als private Rückzugsräume, um seinen Fantasien Raum zu geben.

Gerade beim Thronsaal wird das besonders augenfällig. Seinem übersteigerten Herrscheranspruch, den er göttlich überhöht sah, wollte er im Thronsaal einen manifesten Ausdruck verleihen. Welche Funktion dieser Saal jedoch eigentlich hätte haben sollen, verliert sich zunehmend während der Planungen. War Neuschwanstein ursprünglich noch auf den Besuch und Empfang von Gästen ausgerichtet, wurden alle Räumlichkeiten, die dafür erforderlich waren, im Laufe der Planungs- und Bauzeit gestrichen: Gästezimmer, ein großes Speisezimmer, ein Audienzzimmer etc. Übrig blieb der Sängersaal als Festsaal, in dem nie ein Fest stattfand und der Thronsaal, in dem niemals ein Thron stand oder ein herrschaftliches Zeremoniell vollzogen wurde. Der Thronsaal bildet aber neben dem Sängersaal das Zentrum seiner Stein-gewordenen Gralsburg, spielt also im Bauwerk eine zentrale Rolle.

Zu welch anderem Zweck als zu seiner religiös aufgeladenen Selbstinszenierung hätte dieser Raum dienen sollen?

Schmeer: Dass er niemals einen Thron bekommen hat, ist ein sehr sprechendes Sinnbild für das Scheitern Ludwigs II., seinem Ideal als christlichem Herrscher in der Tradition seines großen Vorbilds Ludwig IX. gerecht zu werden. Betrachtet man Oratorium und Thronsaal gemeinsam, so sind es zwei sehr aussagekräftige Räume zu Ludwigs religiöser Auffassung. Das Oratorium als Ort seiner privaten Andacht und der Thronsaal als Ort seiner religiösen Selbstinszenierung unterscheiden sich zwar grundlegend in ihrer Funktion, vereinen aber die tiefe Frömmigkeit und sehr stark ausgeprägte Gottesfurcht Ludwigs.