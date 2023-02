Augsburg, Stuttgart (epd). Bei der Kartoffelaktion 2023 verlosen mehrere Kirchen gemeinsam 3.200 Kartoffelsets. Sie enthielten je eine Kartoffel der alten Sorten King Edward, Cheyenne, Gaiane, Sieglinde und Desiree, teilte die Diözese Rottenburg-Stuttgart am Montag mit. Die Kartoffeln könnten im Garten- oder Hochbeet und im Pflanzsack angebaut werden. Die Bewerbungsfrist beginne am Donnerstag (16. Februar), am 2. März entscheide das Los.

Mit der Aktion wollen die Kirchen die Teilnehmer für die Bewahrung der Schöpfung sensibilisieren. Sie erhalten von März bis Oktober einen Kartoffel-Newsletter. Er wird auch an diejenigen versandt, die bei der Verlosung leer ausgehen. Auch Einrichtungen und Kindergärten können sich bewerben, sie erhalten Doppelsets. Auf der Website zur Aktion gibt es unter anderem Informationen zum Äugeln von Kartoffeln, zum Ziehen von Kartoffelpflanzen aus Stecklingen, zum Umgang mit Wühlmäusen, Nacktschnecken und Drahtwürmern sowie spirituelle Impulse.

Die Kartoffelaktion 2023 ist eine Gemeinschaftsaktion der Erzbistümer Freiburg und Paderborn, der Bistümer Augsburg und Limburg, der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie der evangelischen Landeskirchen in Baden und von Westfalen.