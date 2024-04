Nürnberg (epd). Zum 30. Mal findet am Samstag (13. April, 9.30 Uhr) der Ökumenische Studientag Kirchenasyl statt. Die Leiterin des Bereichs Flucht, Migration und Integration der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Petra Bendel, werde in der Nürnberger Gustav-Adolf-Gedächtniskirche das Hauptreferat halten, teilte der bayerische evangelische Kirchenasyl-Berater, David Geitner, am Mittwoch mit. Ihr Thema ist "Migrationspolitik in Zeiten der Abschottung".

Bei einem anschließenden Podiumsgespräch ist neben Bendel und Geitner die frühere Landtagsabgeordnete Alexandra Hiersemann (SPD) dabei, die Mitglied des Petitionsausschusses war. Es diskutieren außerdem Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat und Jana Jergl vom Jesuiten Flüchtlingsdienst.

In Workshops werde es unter anderem um "Kritische Dublin-Staaten" und um das neue gesamteuropäische Asylsystem gehen, heißt es im Programm. Der Studientag diene Menschen, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, seit 30 Jahren der Information, Reflexion und Motivation. Zu den Veranstaltern gehören unter anderem das Bayerische Ökumenische Kirchenasylnetzwerk, das Nürnberger Evangelische Forum für den Frieden, der Jesuiten-Flüchtlingsdienst und die evangelische Landeskirche.