Coburg (epd). Die Regiomed-Kliniken GmbH mit Standorten in Nordbayern und Südthüringen hat am Dienstag beim zuständigen Amtsgericht Nürnberg den Antrag auf Eröffnung eines Eigenverwaltungsverfahrens gestellt. Dieser Schritt sei notwendig, um die Gesellschaft wieder wirtschaftlich auf stabile Füße zu stellen, teilte diese mit. Das Eigenverwaltungsverfahren ist eine Sonderform des Insolvenzverfahrens, bei dem die Geschäftsleitung verfügungs- und entscheidungsbefugt bleibt.

Laut Geschäftsführer Michael Musick seien die Kliniken seit Jahren in der Restrukturierung und planten eine regionale und medizinische Neuausrichtung. Aufgrund der extrem angespannten Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen reichten diese Anstrengungen alleine jedoch nicht mehr aus. Man sei auf die finanzielle Unterstützung der Gesellschafter angewiesen. Die Regiomed Kliniken in Coburg, Lichtenfels, Hildburghausen, Neustadt und im Landkreis Sonneberg sowie die zugehörigen Einrichtungen sollen nun in Eigenverwaltungsverfahren saniert werden. Für die Kliniken in Lichtenfels und Neustadt sowie das Ambulante Versorgungszentrum Henneberg würden entsprechende Anträge vorbereitet.

"Der Schritt in das Eigenverwaltungsverfahren bietet uns nun die beste Chance, die weiteren nötigen Schritte zur Transformation selbst zu ergreifen, um den aktuellen Herausforderungen und regulatorischen Unsicherheiten zu begegnen und so unseren Gesellschaften eine nachhaltige Zukunft zu sichern", sagte Musick laut Mitteilung. Die Gesundheits- und Bewohnerversorgung in allen Regiomed-Einrichtungen solle aufrechterhalten werden. Auch die Mitarbeitenden und Geschäftspartner würden weiterhin wie üblich bezahlt.

In der Sanierung werden die Regiomed-Kliniken GmbH und die von ihr betriebenen Einrichtungen von der Rechtsanwaltskanzlei Eckert unterstützt. Diese habe in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl von Krankenhäusern erfolgreich in der Sanierung begleitet. "Wir werden die Versorgung in unseren Einrichtungen weiterhin sichern - gemeinsam mit unseren Mitarbeitern", betonte Musick.