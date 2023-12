Augsburg (epd). Eine knappe Mehrheit der Deutschen spricht sich für ein allgemeines Feuerwerksverbot an Silvester aus. 51 Prozent der Befragten befürworten einer repräsentativen Umfrage zufolge ein Böllerverbot, schreibt die "Augsburger Allgemeine" in ihrer Freitagsausgabe. Für 40 Prozent sei das Feuerwerk zum Jahreswechsel weiterhin wichtig, neun Prozent zeigten sich unentschlossen. Die Zeitung hatte das Meinungsforschungsinstitut Civey mit der Umfrage beauftragt.

Besonders deutlich lehnten der Umfrage zufolge Menschen über 65 Jahre das Böllern ab: 61 Prozent dieser Altersgruppe befürworteten ein Verbot. Bei den jungen Erwachsenen bis 29 Jahren waren es nur 45 Prozent.

Nachdem es in einigen deutschen Städten in der letzten Silvesternacht zu Ausschreitungen gekommen war, habe die Debatte um ein generelles Feuerwerksverbot wieder an Fahrt gewonnen, heißt es in dem Beitrag. Vor allem Umweltverbände und die Polizeigewerkschaft sprächen sich dafür aus. Mehrere bayerische Kommunen haben bereits Verbotszonen in den Innenstädte eingerichtet, unter anderem in München, Nürnberg, Regensburg und Augsburg.