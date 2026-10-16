Nürnberg (epd). Die Aktion "KonfiDank" findet im kommenden Jahr bereits zum 16. Mal statt. Seit dem Start im Jahr 2012 haben evangelische Konfirmandengruppen in Bayern mehr als 940.000 Euro für Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen weltweit gesammelt. Die gemeinsame Aktion von Brot für die Welt Bayern, Mission EineWelt, Gustav-Adolf-Werk Bayern, Martin-Luther-Verein in Bayern und der Stiftung wings of hope verbinde Spendenarbeit mit globalem Lernen in der Konfirmandenzeit, teilte die Diakonie Bayern mit.

Von dem Geld würden verschiedene Projekte unterstützt, unter anderem die Traumahilfe für junge Menschen, die Gewalt erlebt hätten, sowie Bildungsprojekte in der Demokratischen Republik Kongo. In den Gemeinden wählten Konfirmandinnen ein Projekt aus, mit dem sie sich im Unterricht beschäftigen und das sie durch Spenden fördern, hieß es.

Jugendliche übernehmen Verantwortung

KonfiDank vermittle Jugendlichen damit globale Zusammenhänge und zeige, wie sie selbst Verantwortung übernehmen können, teilte die Diakonie am Freitag mit. Die Aktion richte sich an evangelische Kirchengemeinden und Konfirmandengruppen in ganz Bayern.