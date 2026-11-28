In einer Welt voller Bildschirme und schneller Klicks wächst die Sehnsucht nach dem Echten. Die aktuelle Sendung zeigt, wie wohltuend das Analoge sein kann.

Retro-Fotograf Jens Schmidt setzt auf Rollfilm, Blitzwürfel und bewusstes Fotografieren statt Smartphone-Schnappschüsse.

Im Repaircafé Kitzingen werden kaputte Dinge gemeinsam repariert – und aus praktischer Hilfe entstehen persönliche Begegnungen.

Und auf dem Tanzparkett bringt Tanzmeisterin Katharina Mayer Generationen beim Volkstanz zusammen. Drei Geschichten über Menschen, die dem digitalen Rausch entfliehen und zeigen: Manchmal ist weniger online einfach mehr Leben.

