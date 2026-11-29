Tannenzweige in der Vase. Adventskerzen. Eine Lichterkette am Fenster und der altbewährte Strohstern. Am ersten Advent muss die Wohnung aufgeräumt und adventlich geschmückt sein. Bei mir ist das jedenfalls so. Über die Jahre ist der Aufwand etwas geringer geworden. Aber auf den Adventskranz mit 4 roten Kerzen und die ersten Krippenfiguren, die sich im Wohnzimmer auf den Weg nach Bethlehem machen, darauf mag ich nicht verzichten. So rücken die schwangere Maria, Josef und der Esel jede Woche im Advent ein wenig näher an das jetzt noch leere Krippenhaus aus Holz mit dem hellen Stern. Ihr Weg beginnt. Damit mache auch ich mich auf den Weg durch den Advent. Was ich suche, was ich erwarte? Jedes Jahr ist es etwas Anderes. Jedenfalls bin ich gespannt, wohin mich der innere Weg an Gedanken, Texten und Erwartungen diesmal führt. Was wird mir aufgehen? Wer wird mir begegnen? Was nährt meine Hoffnung?

Wer sich nach Bethlehem aufmacht, braucht Geduld

Wenn die Adventszeit ein Weg ist, dann ist eines sicher: es braucht dazu Geduld. Zeit zum Nachdenken, die Bereitschaft einen Gang zurückzuschalten und anzuhalten. Dann kann sich im Inneren etwas öffnen, die Augen zur Ruhe kommen. Und für die Ohren mal nichts weiter als Stille. Um dem Advent, dieser Zeit des Wartens und Hoffens eine Chance zu geben. Dietrich Bonhoeffer beschreibt diese besondere Übung des Advents so:

"Warten ist eine Kunst, die unsere ungeduldige Zeit verlernt hat. Sie will die reife Frucht brechen, wenn sie kaum den Sprößling setzte; aber die gierigen Augen werden nur allzuoft betrogen, indem die scheinbar so köstliche Frucht von innen noch grün ist, und respektlose Hände werfen undankbar beiseite, was ihnen so Enttäuschung brachte. Wer nicht die herbe Seligkeit des Wartens, das heißt des Entbehrens in Hoffnung, kennt, der wird nie den ganzen Segen der Erfüllung erfahren. (…) Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge in der Welt müssen wir warten, da gehts nicht im Sturm, sondern nach den göttlichen Gesetzen des Keimens und Wachsens und Werdens."

Keimen, Wachsen, Werden…

Geschrieben hat Bonhoeffer diesen Text in der Zeit seines Vikariats in Barcelona, Ende der 1920er Jahre. Er ist gerade einmal Anfang 20. Technologischer Fortschritt und Beschleunigung prägen diese Zeit. Politisch ist es turbulent. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 bringt alte Sicherheiten in der damals - modernen Welt - zum wanken. Man sucht nach schnellen, aber unausgearbeiteten Lösungen. Und die radikalen Parteien schreien alles andere nieder. Bonhoeffer hält theologisch dagegen. Ohne Warten, ohne sich Zeit zu lassen, damit die Dinge sich entwickeln können, um gut zu werden, geht es nicht. Er spricht vom göttlichen Prinzip: Keimen, Wachsen und Werden.

Es ist in allem, was lebt. Unausgegorene, hektische und von Angst durchdrungene Entscheidungen, sowie schnelle Vorurteile, wie wir sie auch heute allerorten hören, sind wenig hilfreich. Die Adventszeit setzt einen Rahmen für die Kunst des Wartens. Weg vom zerstörerischen Niedermachen mit Worten, weg von einer erhitzten Erregung, die nur Feindschaft sät. Warten. Erwarten. Besonnenheit. Maria wartet auf ihr erstes Kind, die Hirten auf den Feldern von Bethlehem warten auf den wahren Hirten, der hütet und behütet und sie wie Menschen behandelt. Die Weisen aus dem Morgenland gehen einfach los und suchen gemeinsam neue hilfreiche Erkenntnisse. Ganz schön mutig, denn, obwohl sie zu den Klugen ihrer Zeit gehören, wissen sie noch gar nicht, wohin der Weg sie führen wird. So erzählen es die biblischen Geschichten.

Gemeinsam mit Ihnen warten wir in der Adventszeit auf Gottes Verheißungen: Frieden, Mitmenschlichkeit, Worte, die guttun. Und dazu suchen auch wir auf unserem Weg, nach tragfähigen Lösungen für unsere ganz persönlichen Herausforderungen, wie auch die, der ganzen Welt. Geduld, eine gute Portion Urvertrauen – ich übe das immer wieder im Advent. Und den Mut, mich nicht blenden zu lassen von unbedachten Schnellschüssen und falschen Versprechen.

Dieser König ist arm und reitet auf einem Esel

Warten, hören, hoffen. Das klingt wie aus einer anderen Welt. Was uns tagtäglich bestimmt, hört sich anders an. Der schnelle Deal, die Macht des Stärkeren, die Angst vor der Bedeutungslosigkeit, oder auch vor Verlust von Privilegien und der Zuversicht.

Ganz entfliehen wird man dem wohl nie können. Wir sind Teil dieser Welt, so wie sie sich gerade gibt. Und doch ist es hilfreich, zu hören, was andere schon gedacht, geglaubt, gehofft haben. Sich einzulassen auf einen Weg, der davon ausgeht, dass man es mitten in dieser Welt immer auch ganz anders leben, machen und erwarten kann. Diesen Gedanken der Veränderung zum Guten, nicht aufzugeben, egal was gerade ist, darin waren Juden und Christen immer schon stark und miteinander verbunden. Es gehört zu ihrer gemeinsamen geistlichen Substanz, die aus derselben Wurzel entspringt.

Der Prophet Sacharja hat es vor über 1500 Jahren in prägende Worte gefasst. In einer Zeit größter Entbehrungen und Sehnsucht. Die Israeliten kehren aus der langen Zeit des Exils in Babylon wieder zurück nach Jerusalem und mit Ihnen der Prophet Sacharja. Die Erwartungen der Wiederkehrenden sind groß, aber auch 20 Jahre später ist der Tempel, das religiöse Zentrum des Judentums, noch immer nicht wiederaufgebaut. Enttäuschung macht sich breit. Die Euphorie des Anfangs weicht. Warum dauert das alles so unglaublich lang? Zermürbend lang. Wer heute ein großes Bau-Projekt zu schultern hat, kann davon ein Lied singen. Und die, die alles lauthals kritisieren und maßlos ungeduldig werden, sind ja meist gar nicht die, die mitbauen. Damals jedenfalls glauben viele gar nicht mehr daran, dass es jemals besser wird und Tempel und Stadt wiederaufgebaut werden, wie man es sich wünscht.

Da hinein malt der Prophet Sacharja, in seiner poetischen Sprache, ein Bild von Gott als einem ganz außergewöhnlichen König, der sich grundlegend verändert und damit für weltweite Verwandlung sorgt.

Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde. (Sacharja 9,9-10)

Es ist das Privileg der Kunst, die Gedanken für Neues zu öffnen. Ob Musik, Gedicht oder Graffiti, sie sprengen alles Festgefahrene im Kopf und schaffen Platz im Herzen.

Sacharja jedenfalls gelingt es damals mit seiner weltumfassenden Friedensvision und seiner Trostbotschaft die depressive Stimmung im Volk zu durchbrechen. Ein Bildwort und ein neuer theologischer Ansatz machen es möglich.

Gott ist in seinen Augen nicht mehr nur irgendwie allmächtig. Er ist kein Prinzip, sondern ein lebendiger Gott, der die Kraft hat sich immer wieder neu zu zeigen. Nun also als ein König ohne Machtgehabe.

Das Gottesbild des herrschaftlichen Königs hat Risse bekommen. Das Volk Israel hat in der Antike seine Erfahrungen mit irdischen Königen gemacht. Wohlweislich wollte man zunächst gar keinen König, so wie in den Nachbarstaaten. Gott allein sollte ihr König sein. Dann hat man sich doch dafür entschieden unter einer Bedingung: der irdische König darf niemals über dem Gesetz stehen.

Das bedeutete nun für die Vorstellung von Gott als höchstem König durchaus auch eine Schwächung. Könige, die falsche Entscheidungen trafen, sich selbst überhöhten oder die Barmherzigkeit als Fehlverhalten interpretierten, konnten doch nicht mehr als Bildprogramm für Gott herhalten.

Das Judentum war immer großartig darin, im Denken nicht starr einem unbeweglichen Dogma zu folgen. Die Auslegungsschriften der Bibel, Talmud oder Midrasch halten ganz bewusst unterschiedliche Interpretationen zu einzelnen Bibelstellen nebeneinander fest. Diese Achtung der unterschiedlichen Sichtweisen ist kein Widerspruch, sondern zeigt Veränderungen und Möglichkeiten auf. Diese lebendige Vorgehensweise findet sich auch beim Propheten Sacharja. Sie erlaubt ihm Gott, und ebenso das überlieferte Königsbild, überraschend neu zu denken.

So kommt es, dass sein höchster König nicht etwa auf einem herrschaftlichen Pferd, sondern demütig und klein auf einem einfachen Esel sitzt. Nichts an seinem Äußeren glitzert oder beeindruckt. Er ist arm. "Was will so einer schon bewirken?" fragt die Welt, damals wie heute und lässt sich blenden von Großspurigkeit und Gewalt. Sacharja aber führt aus: gerade dieser König, dem kaum jemand etwas zutraut, er hat die Kraft den Kriegsbogen zu zerbrechen und Frieden unter den Völkern zu gebieten. Er gießt nicht Öl ins Feuer der Zerstrittenheit unter den Menschen, sondern zeigt sich verletzbar, wie wir alle es sind.

Was für eine Utopie! Ein armer gebeugter König, der die Welt zum Frieden bringt. Erstaunlich, dass diese uralten Worte, dieses Bild des scheinbar ohnmächtigen Gottes und die Hoffnung auf sein Wirken, es bis in unsere Zeit geschafft haben. Sacharjas Worte sind nie vergessen worden. Sie haben eine unglaubliche Wirkungsgeschichte. Und bei uns Christen gehört dieser Urtext des Judentums untrennbar zum 1. Advent.

An den scheinbar Machtlosen hängt die Hoffnung

Das Motiv vom armen und unscheinbaren König hat 500 Jahre später eine ungeahnte Renaissance erlebt. Jesus nimmt diesen Faden auf. Er reitet auf einem einfachen Esel in Jerusalem ein. Er und die Menschen seiner Zeit haben das Wort aus Sacharja gut gekannt. Für sie ist er damit erkennbar als der angekündigte Messias. Das Evangelium am 1. Advent erinnert daran (Matthäus 21, 1-1).

Jesus zieht ein und die Menschen jubeln ihm zu, wie einem König. An dieser Szene kann man es sehen: Am scheinbar Machtlosen hängt die Hoffnung. Wo Veränderung vorstellbar ist, dort wird der Hoffnungsanker ausgeworfen und an der Verwirklichung gearbeitet. Bewegende Lebensgeschichten führen es vor Augen. Und da wird klar: es stimmt nicht, dass man nichts tun kann. Wer am Hoffnungsfaden mit seinem eigenen Leben webt, kann zum Hoffnungsträger aller werden.

Ich denke dabei an Nelson Mandela, der wegen seines Einsatzes gegen das Apartheitsregime in Südafrika 27 Jahre im Gefängnis gefangen gehalten wurde. Sein Einsatz hat den Menschen all die Jahre Hoffnung gegeben. Am Ende musste das Regime aufgeben und er wurde Präsident seines Landes. Einer, der seine Macht und Stärke nutzte, um gewaltlos das Land zu verändern und Versöhnung lebte.

Julija Nawalnaja lebt seit der Ermordung ihres Mannes Alexei Nawalny, im Exil und ist die Stimme der russischen Opposition. Sie gibt vielen die Hoffnung, dass Freiheit und Demokratie eines Tages auch in Russland wieder Wirklichkeit werden können.

Narges Mohammadi, die iranische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, gehört ebenso dazu. Die meiste Zeit ihres Lebens hat sie in den berüchtigten Gefängnissen des Iran verbracht. Seit 11 Jahren hat sie ihre Kinder nicht mehr gesehen, weil sie im Exil leben müssen. 2023 wurde sie mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Mit ihren herausgeschmuggelten Berichten bringt sie die Wahrheit ans Licht und ist Hoffnungsträgerin für viele, die sich Veränderung, Frauenrechte und Freiheit im Iran wünschen und sich natürlich auch Sorgen um sie machen.

Es ist unglaublich, was einzelne Menschen, überall auf Welt, auf sich nehmen. Welche Einschränkungen, welche Verluste sie tragen und trotzdem nicht aufgeben, weil sie daraufsetzen, dass Veränderung möglich ist und das Pflänzchen der Würde eines jeden Menschen nicht mehr aus der Welt zu bringen ist.

Wenn ich von solchen Lebensgeschichten höre, bin ich sehr dankbar, dass ich in einem freien und demokratischen Land lebe. Das ist ein kostbares Gut und es liegt an uns allen dies zu verteidigen und allem Schlechtreden eine klare Absage zu erteilen. Wir können gemeinsam so viel erreichen, so viel zum Guten verändern, an dieser Hoffnung möchte ich festhalten. Die biblischen Friedensverheißungen stärken mich darin. Es tut gut sich ihrer in dieser Adventszeit zu erinnern und sie wirken zu lassen. Denn das Gute, das Menschenfreundliche geschieht nicht von selbst. Es kann auch verloren gehen.

"Ich dein Baum"

Der Weg nach Bethlehem ist ein inwendiger. Ein leiser und nachdenklicher. Das überrascht nicht. Keimen und wachsen geschieht verborgen und lautlos.

Ich möchte mich in diesen Wochen darauf einlassen. Mich einüben darin, mein Vertrauen auf Gottes leise Kraft zu setzen. Er begegnet einem ja immer dann, wenn man es am wenigsten vermutet. Wenn der Kopf voll von Problemen und Sorgen ist. Wenn man nicht weiß, wie man einen Konflikt angehen soll oder die Freundin trösten, der es gerade gar nicht gut geht. Ich wache dann nachts auf und meine Gedanken übernehmen das Ruder. Oder ich möchte zu viel an einem Tag erreichen und lösen, und bin enttäuscht, wenn es nicht so läuft, wie gedacht. Dann ist es immer gut sich auf den Weg zu machen. Etwa ganz konkret eine kleine Runde im Kurpark vor der Haustür drehen, Abstand suchen von allem, was da so bedrängend auf einen einprasselt. Um dann im übertragenen Sinn, einen Schritt vor den anderen zu setzen und mit offenen Augen und offenem Herzen anzugehen, was ansteht. Immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich unvermutet Lösungen einstellen.

Da sind die Menschen, die eine gute Idee einbringen, Situationen, die sich unerwartet ins Positive wenden oder mein Geduldsfaden, der sich als belastbarer erweist als ich ungeduldige Seele es je gedacht hätte.

Die Adventszeit öffnet Wege zu ungeahnten Begegnungen und Erfahrungen mit dem König, der arm und demütig auf einem Esel sitzt. Natürlich wird man immer wieder einmal skeptisch sein, ob er wirklich etwas zu ändern vermag. Und dann wieder ist man der Hoffnung ganz nah, die damals schon Menschen auf den Weg gebracht hat. Und man sagt sich: Ja, doch, gerade er hat Kraft und Vermögen, Frieden und Miteinander zum Blühen zu bringen. Und auch uns selbst und unser Denken und Tun zu ändern und still, leise und beharrlich wachsen zu lassen, was gerade jetzt hilfreich ist. Die Theologin Dorothee Sölle bringt es in Ihrem Gedicht "Ich dein Baum" so zum Klingen:

Du hast mich geträumt Gott wie ich den aufrechten Gang übe und niederknien lerne schöner als ich jetzt bin glücklicher als ich mich traue freier als bei uns erlaubt. Hör nicht auf mich zu träumen Gott ich will nicht aufhören mich zu erinnern dass ich dein Baum bin gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens.