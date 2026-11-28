Auf der Schale eines Apfels sitzen winzige weiße Punkte. Die meisten Menschen würden ihn einfach essen. Jemand aber hat in diesen Punkten das Universum entdeckt und sich damit "zutiefst verbunden gefühlt". Konrad Aller hat man die Geschichte erzählt, inzwischen erzählt er sie selbst weiter. "In dem ganz Kleinen das ganz Große", sagt der Hofer Pfarrer. Für ihn war das geteilte Erlebnis "eine unglaubliche Bereicherung und ein Geschenk".

Solche Entdeckungen sollen möglich werden, wenn Aller am ersten Advent zur "Wilden Kirche" in den Bürgerpark Theresienstein einlädt, den die Hofer kurz "Stein" nennen. Das Motto: "Hoffnung aus dem Häuschen". Der Ablauf ist schlicht: ankommen, mit allen Sinnen wahrnehmen, eine Viertelstunde allein im Park verbringen und sich danach austauschen. Wer etwas erzählen möchte, erzählt. Eine fertige Glaubensantwort muss niemand mitbringen.

"Kirche an sich ist immer ein Resonanzraum", sagt Aller. Man trete in Verbindung mit sich selbst, mit anderen und "mit diesem Größeren, das wir Gott nennen können". Das kleine Wort "können" ist dabei wichtig. Es lässt Platz für alle, die mit dem Glauben fremdeln oder mit Kirche schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die "Wilde Kirche" soll deshalb "ein herrschaftsfreier Raum" sein, "in dem du einfach sein kannst, wie du bist".

150 Jahresringe voller Geschichten

Aller selbst erlebt die Natur als spirituellen Ort. Er erzählt von einem Baum, 150 Jahre alt oder älter, vor dem er stehen bleibt. Was haben diese Jahresringe alles "an sich vorbeilaufen sehen"? Die große Geschichte, aber auch das, was im Leben einzelner Menschen passiert ist. Unter der Erde ist der Baum tief verwurzelt und im ständigen Austausch mit allem, was um ihn herum lebt. "Kein Baum ist ein Einzelindividuum, völlig getrennt von anderen", sagt Aller. Diese Verbundenheit ist für ihn "eine schöne Umschreibung für das, was ich Gott nennen würde".

Einen Gottesbeweis sucht er dort nicht. Aber immer wieder gebe es Momente, in denen er "diesem Geheimnis, das hinter all dem Lebendigen in unserer Welt steckt", ein Stück näherkomme. Jedes Mal sei das "ein erschütterndes und ein sehr schönes Gefühl".

Einen Tacken zu schnell

Dass die "Wilde Kirche" ausgerechnet am ersten Advent stattfindet, passt. Für viele beginnen jetzt die stressigsten Wochen des Jahres. Aller versteht sein Angebot als Gegenbewegung zur Hektik des Alltags. Die Natur habe ihr eigenes, langsameres Tempo: das von allem, was wächst, verblüht und im Winter in den Boden zurücksinkt. Burnout, Überanstrengung und Depressionen weisen für ihn darauf hin, dass wir "einen Tacken oder sogar zwei Tacken zu schnell für uns selbst unterwegs sind". Weil der Mensch selbst ein Stück Natur sei, könne "Zurück zur Natur" auch bedeuten: "ein Zurück zu dir, zu mir".

Am Anfang steht deshalb eine Achtsamkeitsübung: "Einfach wahrnehmen, was da ist in mir und um mich herum, wie ich heute da bin." Dann folgt die Solo-Zeit, 15 Minuten allein mit dem Park. Man kann sich an einen besonderen Ort setzen und in sich hineinlauschen oder einen kleinen Spaziergang machen. "Das ist ganz dir überlassen", sagt Aller. Die Natur werde dabei zu einem Spiegel, "der mir mein eigenes Seelenleben spiegelt".

Danach kommt die Gruppe wieder zusammen. Wer mag, erzählt, was ihm begegnet ist. Bewertet oder kommentiert wird nicht, die anderen geben eher eine Resonanz, etwa: "Das habe ich gerade bei dir gehört." Das könne helfen, die eigenen Themen "noch mal zu sortieren, wahrzunehmen, ernst zu nehmen und dann damit gut weitergehen zu können".

Muss Kirche wilder werden?

Aller ist Pionierpfarrer in Hof: Gemeinsam mit Pfarrerin Nicola Aller gestaltet er YouLo, eine Pionierkirche für junge Menschen. Die Landeskirche fördert das Projekt über ihre MUT-Initiative. Der Frankenwälder hat in Leipzig und Neuendettelsau Theologie studiert und sein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Christusbruderschaft Selbitz gemacht. Derzeit bildet er sich am Schwanberg zum Meditationsanleiter weiter, seit 2022 ist er zertifizierter kirchlicher Umweltauditor.

Ganz neu ist die Idee nicht: "Wild Churches" gibt es seit Jahren in Nordamerika, inzwischen auch in Deutschland.

Ob Kirche damit künftig Menschen erreicht, ist für Aller "gar nicht so sehr ein Thema". Sein Herzensthema ist die Frage, die nach dem Erlebnis draußen kommt: "Was heißt das eigentlich für mich und mein Leben? Wie gehe ich denn mit meiner Umwelt gut um?" Kirche habe immer Kontakt zur Natur gehabt, sagt er, etwa über Erntedank oder Gottesdienste im Freien. Mit der "Wilden Kirche" wolle er "noch eine Stufe tiefer gehen" und mit Blick auf die Schöpfung fragen: "Wie kann ich vielleicht noch anders mit ihr unterwegs sein?"

Einen Satz kündigt Aller selbst als "ein bisschen pathetisch" an: "Ich glaube, Kirche der Zukunft muss auch eine wilde Kirche werden."

Und wenn jemand am Ende einfach eine gute Zeit hatte? "Dann ist das auch gut für dich und bestimmt für die Gruppe", sagt er. Wer am ersten Advent aus dem Park nach Hause geht, soll sich im besten Fall "bereichert" fühlen: "bereichert um dich selbst", um die Gemeinschaft und um die Erfahrung, mit der Natur unterwegs zu sein. Und um einen Reichtum, "der so gar nichts kostet und einfach geschenkt ist".

