Zwischen Bergen, Seen und Wäldern erstreckt sich östlich des Starnberger Sees eine der schönsten Landschaften des bayerischen Oberlands. Hier leben die Menschen dort, wo andere Urlaub machen. Doch auch in dieser idyllischen Region steht die Kirche vor großen Herausforderungen. Sinkende Mitgliederzahlen und knapper werdende personelle Ressourcen verlangen neue Wege. Die drei Kirchengemeinden Ebenhausen, Geretsried und Wolfratshausen haben deshalb 2024 eine gemeinsame Pfarrei gegründet und wollen als nächsten Schritt zum 1. Januar 2028 eine Regionalgemeinde bilden. Ein ambitioniertes Projekt, das Modell für die Kirche von morgen sein könnte.

"Wir wollen vor der Welle schwimmen", sagt Dekan Florian Gruber. Er versteht das Vorhaben nicht als bloße Verwaltungsreform, sondern als Modell für eine Kirche, die sich angesichts sinkender Mitgliederzahlen und knapper werdender personeller Ressourcen neu organisiert. Am Anfang stand allerdings keine große Zukunftsvision, sondern eine ernüchternde Erkenntnis. Bei der Landesstellenplanung 2020 wurde deutlich, dass in allen drei Gemeinden Stellen abgebaut werden müssen.

Der damalige Dekan startete einen Weckruf. Im September 2022 trafen sich erstmals Delegationen der drei Kirchenvorstände. Schnell kristallisierte sich das Modell einer gemeinsamen Pfarrei als möglicher Weg heraus. Ab März 2023 arbeitete ein Kooperationsausschuss an den Grundlagen, die Gemeindeakademie der Landeskirche begleitete den Prozess.

Der Zeitdruck war durchaus real. In Geretsried musste eine Pfarrstelle wiederbesetzt werden, außerdem stand Ende 2024 die nächste Kirchenvorstandswahl an. Die Gemeinden wollten vorher ihre Zusammenarbeit auf eine tragfähige Grundlage stellen.

Im Juli 2024 war es so weit: Aus drei Kirchengemeinden wurde eine Pfarrei – mit einem gemeinsamen Pfarramt, einem Team der Hauptamtlichen, aber weiterhin drei Kirchenvorständen.

Ein gemeinsames Pfarramt, aber drei eigenständige Kirchenvorstände

Dass dieser erste Schritt gelang, hatte viel mit den Spielregeln zu tun, die sich die Beteiligten selbst gegeben hatten. Im Kooperationsvertrag wurde ein neunköpfiger Kooperationsausschuss verankert. Jede Gemeinde entsandte zwei Ehrenamtliche und einen Hauptamtlichen. Besonders wichtig: Die Vereinbarung erhielt eine Vetomöglichkeit. Keine Gemeinde sollte von den anderen überstimmt oder übergangen werden können. Auch das Prinzip der Seelsorgesprengel wurde festgeschrieben.

"Das A und O des Prozesses ist die Kommunikation", sagt Walter Steinbach (75), Kirchenvorstand in Ebenhausen und in der Erwachsenenbildung engagiert. Zunächst wurde in den einzelnen Kirchenvorständen beraten, dann in einer gemeinsamen Versammlung aller drei Gremien mit rund 60 Teilnehmenden und schließlich in Gemeindeversammlungen. Nach einem Jahr fragten die Verantwortlichen erneut nach, ob die Gemeinden noch hinter dem eingeschlagenen Weg standen.

Anke Wilhelms, ebenfalls Kirchenvorständin in Ebenhausen, betont, dass der Prozess ergebnisoffen gewesen sei. In ihrer Gemeinde fiel die Entscheidung schließlich einstimmig für die Zusammenarbeit. "Die Zustimmung war keineswegs von Anfang an selbstverständlich", sagt sie. "Aber manche der größten Skeptiker sind nun die größten Befürworter", berichtet die 63-Jährige.

Wie sinnvoll die Zusammenarbeit sein kann, zeigt ein Blick auf die Ausgangslage. Die drei Gemeinden brachten unterschiedliche Strukturen und Voraussetzungen mit.

Ebenhausen hatte rund 2300 Mitglieder, verteilt auf ein großes Gebiet mit mehreren Orten und Gottesdienststandorten. Wolfratshausen zählte etwa 3760 Mitglieder und betreute neben der Stadt ein weitläufiges Umland. Geretsried hatte rund 3640 Mitglieder und eine stärker auf das Stadtgebiet konzentrierte Struktur. Zusammen kommen die drei Gemeinden auf etwa 9600 Mitglieder. Das entspricht fast 40 Prozent der Mitglieder des Dekanats, verteilt auf rund 437 Quadratkilometer – etwa nur 20 Prozent seiner Fläche.

Die Größenverhältnisse sind dabei ein Vorteil: Keine der drei Gemeinden ist derart dominant, dass die Fusion zwangsläufig als Übernahme durch den größeren Partner verstanden werden müsste. Zugleich leben die Mitglieder in einem weitgehend gemeinsamen Sozialraum.

Verwaltung bündeln, Nähe zu den Menschen bewahren

Die organisatorischen Veränderungen sind bereits spürbar. Die Verwaltung wurde in einem gemeinsamen Pfarramt in Wolfratshausen gebündelt. Dekan Florian Gruber ist geschäftsführender Pfarrer. Die Hauptamtlichen sind nicht mehr ausschließlich einer einzelnen Gemeinde zugeordnet, sondern bilden ein gemeinsames Team. Sieben Pfarrerinnen und Pfarrer sowie eine Diakonin stimmen sich regelmäßig ab, Dienstbesprechungen finden inzwischen alle zwei Wochen statt.

Das schafft Spielräume bei Vertretungen, Kasualien und der Verteilung von Aufgaben. Wo früher Gemeindegrenzen organisatorische Hürden bedeuteten, kann nun flexibler geplant werden.

Die vier evangelischen Kindertagesstätten erhielten eine gemeinsame Geschäftsführerin. Das entlastet die Pfarrerinnen und Pfarrer von Verwaltungsaufgaben und schafft mehr Raum für Seelsorge und inhaltliche Arbeit. Die zentrale Idee lautet: Verwaltung bündeln, Kräfte koordinieren und dadurch mehr Zeit für die Menschen gewinnen.

Besonders deutlich sind die Synergien in der Jugendarbeit. Die drei Gemeinden haben ihre Angebote zusammengeführt. Unter dem Namen "Evangelische Jugend Isar-Loisachtal" betreut eine Diakonin die Jugendlichen der gesamten Region. Das Gelingen war nicht selbstverständlich. Die drei Gemeinden hatten drei unterschiedliche Konzepte für die Jugendarbeit. Die Zusammenführung brauchte deshalb Zeit. Anke Wilhelms sieht gerade darin einen Gewinn: Die breit aufgestellte Jugendarbeit eröffne den Jugendlichen einen weiteren Horizont. Sie lernten Gleichaltrige aus den Nachbarorten kennen und könnten an einem vielfältigeren Angebot teilnehmen.

Entscheidend war dabei die vorhandene Infrastruktur. Die Jugendlichen sind durch ihre Schulwege ohnehin mobil, der öffentliche Nahverkehr verbindet die Orte. Die regionale Zusammenarbeit knüpft also an bestehende Lebenswirklichkeiten an.

Daraus ergibt sich eine wichtige Erkenntnis: Eine Regionalgemeinde lässt sich nicht allein am Reißbrett organisieren. Sie braucht einen zusammenhängenden Sozialraum, in dem die Menschen tatsächlich miteinander verbunden sind. Wo Entfernungen groß sind und Mobilität fehlt, stößt das Modell schnell an Grenzen.

Genau darin liegt die eigentliche Herausforderung des Projekts. Wie viel Zentralisierung verträgt eine Kirche, die weiterhin in den einzelnen Orten verankert sein will? Walter Steinbach ist überzeugt: "Der Bezug zum Ort muss da sein!" Die Seniorenarbeit etwa soll dezentral bleiben. Sie muss dort stattfinden, wo die Menschen leben und ihre vertrauten Ansprechpartner haben. Für Florian Gruber sind die Seelsorgesprengel unantastbar. Die Menschen sollen wissen, wer für sie zuständig ist. Es gehe nicht darum, dass ein anonymes Pfarramt im Bedarfsfall irgendeinen Pfarrer oder eine Pfarrerin schicke. Jeder müsse wissen: Für mich ist diese Person da. "Von einer überzogenen Spezialisierung halten wir nichts", sagt Steinbach. Es brauche weiterhin Ansprechpartner vor Ort.

Damit beschreibt er ein Grundprinzip der künftigen Regionalgemeinde: Aufgaben sollen dort gebündelt werden, wo gemeinsame Strukturen Vorteile bringen. Gleichzeitig müssen Angebote und persönliche Beziehungen erhalten bleiben, die von der Nähe zu den Menschen leben.

Die Ortsgemeinde soll nicht verschwinden, sondern in eine größere regionale Struktur eingebettet werden. Es geht letztlich um ein Gleichgewicht zwischen regionaler Zusammenarbeit und lokaler Verankerung.

Zusammenwachsen, ohne die Wurzeln zu verlieren

Dass dieses Gleichgewicht funktionieren kann, zeigen die ersten gemeinsamen Projekte. Ein Tauffest an der Floßlände in Wolfratshausen wurde zu einem sichtbaren Zeichen des Zusammenwachsens. Ein Isar-Loisach-Projektchor führte das Mozartrequiem auf und füllte die Kirche. Die neue Diakonin wurde in Ebenhausen eingeführt, das Pfarreigründungsfest fand in Geretsried statt. Nicht alles konzentriert sich auf den zentralen Verwaltungsstandort. Hinzu kommen eine gemeinsame Kirchenzeitung, ein gemeinsamer Internetauftritt und ein gemeinsamer Instagram-Auftritt. Sie sollen bei der Bildung einer gemeinsamen regionalen Identität helfen.

Steinbach und Wilhelms sehen darin einen wichtigen Erfolgsfaktor. Gemeinsame Projekte schaffen positive Erfahrungen. Aus einer zunächst organisatorischen Kooperation wächst gegenseitiges Vertrauen. Anke Wilhelms bringt die dafür notwendige Haltung auf den Punkt: "Natürlich ist alles aus der Not geboren, aber wenn man die Chance sieht, ist das ein ganz anderes Mindset, als wenn man nur Angst hat."

Noch ist die Regionalgemeinde allerdings Zukunftsmusik. Bis zum 1. Januar 2028 müssen zahlreiche organisatorische und rechtliche Fragen geklärt werden.

Geplant ist eine gemeinsame Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie könnte Personal, Buchungen und Haushaltsführung deutlich vereinfachen. Wenn momentan ein Kirchenmusiker in der Nachbargemeinde aushilft, entsteht dadurch ein erheblicher Buchungsaufwand. In der Regionalgemeinde wäre er gemeinschaftlich angestellt. Solche alltäglichen Vorgänge könnten damit erheblich einfacher werden.

Ob die Pfarrei Regionalgemeinde werden kann, ist offen. Dekan Florian Gruber gibt sich optimistisch. Die Vorarbeit sei geleistet, sagt er. Das Ziel ist dabei nicht, drei Kirchengemeinden einfach verschwinden zu lassen. Es geht um eine Kirche, die regional zusammenarbeitet und trotzdem in Ebenhausen, Geretsried und Wolfratshausen ansprechbar bleibt. Zusammenwachsen, ohne die Wurzeln zu verlieren – das ist der eigentliche Anspruch des Experiments im Isar-Loisachtal.