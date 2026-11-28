Als Anke Schaefer einmal in einer Redaktionskonferenz vorschlug, vor der Besprechung drei Minuten gemeinsam zu meditieren, kam das bei ihren Kolleg:innen nicht besonders gut an. Im journalistischen Alltag war für solche spirituellen Momente wenig Platz. Schaefer aber begleitet die Suche nach Gott schon lange. "Ich bin einfach ein spiritueller Mensch", sagt sie.

Rund 30 Jahre lang arbeitete sie als Journalistin, berichtete aus dem Saarland über Kohle und Stahl, moderierte in Berlin und begleitete das politische Tagesgeschehen. Sie hat ihren Beruf gern ausgeübt und liebt ihn noch immer. Auch heute vermisst sie manchmal die Aktualität des journalistischen Alltags. Doch neben der Arbeit blieb eine andere Frage präsent: Wie lässt sich Spiritualität leben und vertiefen?

Schon ihre Konfirmandenzeit und mehrere Aufenthalte auf der Jugendfreizeit Lindenbichl hatten sie geprägt. Das gemeinsame Singen und Beten, die Gemeinschaft mit anderen und mit Gott – all das blieb für sie wichtig, auch als sie sich später aus dem kirchlichen Leben zurückzog. Sie meditierte weiter, beschäftigte sich auch mit Zen und entwickelte ihre eigene spirituelle Praxis. Für sie bedeutet Spiritualität nicht nur, an einen Gott irgendwo weit weg zu glauben. Es geht um das Sein in Gott. "Es macht mich auch einfach froh, dieses Mich-Versenken in Gott."

Ein neuer Weg – und die Lust am Fragen

Irgendwann führte ihr Weg zurück zur Theologie. Sie studierte Evangelische Theologie und schloss nach drei Jahren mit einem Master in Evangelisch-Theologischen Studien ab. Anschließend ließ sie sich auf die Liste der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für angehende Vikar:innen setzen. Heute absolviert sie ihr Vikariat in Tutzing.

Der Wechsel aus dem Journalismus in die Kirche war kein plötzlicher Bruch. Schaefer sagt über ihre berufliche Entwicklung: "Was ich eigentlich kann und will, ist von Gott zu erzählen. Aber das hat hier eher keinen Platz." Das bezieht sie auf den Journalismus. Ihren Beruf hat sie deshalb nicht einfach hinter sich gelassen. Eine Grundvoraussetzung daraus nimmt sie mit: die Neugier auf Menschen und die Freude daran, Fragen zu stellen.

Auch nach dem Wechsel wollte sie nicht ganz auf Interviews verzichten.

"Man darf die Menschen fragen und man kriegt Antworten, vielleicht Dinge, die sie sonst nicht gesagt hätten, wenn man sie nicht gefragt hätte."

So entstand die Idee zu ihrem Podcast "Tutzinger Seetalk - Rund um die Christuskirche". Darin stellt Schaefer Menschen vor, denen sie während ihres Vikariats begegnet und deren Arbeit sie interessiert.

Dabei geht sie bewusst anders vor als früher im Journalismus. Es geht ihr nicht darum, kritisch nachzufragen, Widersprüche aufzudecken oder eine Institution zu überprüfen. Sie möchte erfahren, was Menschen tun, was sie antreibt und wie sie Kirche gestalten. Dafür besucht sie ihre Gesprächspartner:innen vor Ort. Sie will sehen, wie sie arbeiten und was ihnen dort wichtig ist.

Die Folgen sind etwa zwölf Minuten lang. Schaefer führt die Interviews, schneidet die Gespräche, veröffentlicht sie sonntags und kümmert sich selbst um die Verbreitung. Der Podcast hat derzeit 90 Abonnent:innen, in den vergangenen 30 Tagen wurden die Folgen 265-mal heruntergeladen oder gestreamt.

Kirche entdecken – und erfahrbar machen

Bei ihren Gesprächen entdeckt Schaefer, wie unterschiedlich kirchliche Arbeit aussehen kann. Ein Gespräch führte sie etwa mit Michael Kaminski vom Spirituellen Zentrum St. Martin, der Menschen als Pilgerbegleiter seelsorglich unterstützt. Beim gemeinsamen Gehen könne es leichter sein, über belastende Dinge zu sprechen, erklärte er ihr. Die Natur, die Bewegung und der Weg könnten helfen, mit Trauer und Sorgen umzugehen. Schaefer findet solche Angebote wichtig und möchte, dass sie bekannter werden.

Auch andere Begegnungen zeigen ihr, was Kirche leisten kann: Sie sprach mit Martin Decker in Neuperlach, der nach seiner Konversion zum katholischen Glauben und seiner späteren Rückkehr in die evangelische Kirche einen Ort für eine besondere Form des Abendmahls fand. Und sie besuchte Claudia Steinke, die sich in Tutzing für Geflüchtete engagiert. Steinke schilderte, wie wichtig die kirchlichen Räume und Strukturen für die Unterstützung und Integration von Menschen sind.

Für Schaefer wird dabei sichtbar, was verloren ginge, wenn es die Kirchen nicht mehr gäbe. Dazu zählt sie nicht nur die Unterstützung Geflüchteter oder die Seelsorge in Krankenhäusern. Auch Gottesdienste, die Arbeit mit Konfirmand:innen, kulturelle Veranstaltungen und Konzerte sowie die Pilgerbegleitung gehören für sie dazu. Den Rückgang der Kirchenmitgliedschaften hält sie kaum noch für aufzuhalten. Sie spricht von einer Erosion. Umso wichtiger sei es, deutlich zu machen, was Kirche für Menschen und Gesellschaft bedeutet.

Stille als Form der Seelsorge

Ein besonderer Schwerpunkt ist für Schaefer die Spiritualität. Während ihres Vikariats vertieft sie diese Seite auch durch die Begleitung ihrer geistlichen Mentorin Thea Vogt, der Meditationsbeauftragten der Landeskirche. Im Rahmen einer Profilphase verbrachte sie eine Woche im Evangelischen Kloster Schwanberg in Unterfranken im Schweigen. Vogt begleitete sie dabei achtsam. In dieser Zeit vertiefte sich für Schaefer das stille Dasein in Gott.

Meditation und Stille sind für sie nicht bloß eine persönliche Auszeit, sondern können auch Seelsorge sein. Sie möchte, dass Kirche solche spirituellen Erfahrungen stärker ermöglicht. Dazu gehört für sie auch das klassische seelsorgliche Gespräch. Erst im Vikariat habe sie richtig verstanden, dass Menschen sich mit tiefem seelischem Schmerz an eine Pfarrperson wenden können – und dort nicht einfach ein psychologisches oder Coachinggespräch bekommen, sondern eine geistliche Begleitung:

"Es ist eine spirituelle Stunde. Ich lege es vor Gott und das gibt mir Kraft."

Gerade diese seelsorgliche Kompetenz müsse Kirche bewahren und stärken. Zugleich sieht Schaefer, wie sehr Pfarrer:innen mit Verwaltungsaufgaben und der Sanierung von Gebäuden beschäftigt sind. Das gehe zulasten dessen, wofür sie eigentlich ausgebildet seien. Regionalgemeinden könnten aus ihrer Sicht helfen, Aufgaben stärker zu verteilen und Menschen entsprechend ihrer Fähigkeiten einzusetzen.

Wie umfangreich die Aufgaben im Pfarramt sind, erlebt sie selbst im Vikariat: Gottesdienste, Seelsorge, Krankenhausbesuche, Kasualien, Kirchenvorstandsarbeit, ein eigenes Projekt und Religionsunterricht in der Schule gehören dazu. "Wenn ich mir das selber noch mal so vorsage, dann frage ich mich – wie soll ich das bloß alles schaffen?" Sie sagt das mit hörbarer Verwunderung über die Fülle der Aufgaben.

"Wir leben in und mit Gott"

Was Kirche aus ihrer Sicht nicht aus dem Blick verlieren darf, ist ihre geistliche Mitte. Sie wünscht sich, dass die Kirche mutiger von Gott spricht und Spiritualität nicht als Nebenthema behandelt. "Was ist denn unsere eigentliche Kompetenz als Kirche? Das ist doch das Geistliche! Zu sagen: Wir leben in und mit Gott. Und Jesus hat uns gezeigt, wie wir das erfahren können."

Dabei geht es ihr um mehr als Worte. Menschen sollen Gott nicht nur erklärt bekommen, sondern ihn erfahren können – in Gebet, Meditation und Stille, in Gemeinschaft und in der Seelsorge. Schaefer beschreibt ihre eigene Erfahrung als etwas sehr Körperliches:

"Dann ist es so ein Wohlgefühl und so ein Licht. Und wenn es mir nicht gut geht, dann versenke ich mich in dieses Licht. Und dann weiß ich, ich bin getragen."

Sie möchte, dass Kirche solche Erfahrungen ermöglicht und Menschen darin begleitet. "Und ich denke, das ist die eigentliche Aufgabe der Kirche ."