Tutzing (epd). Unter dem Titel "Zwischen Emmaus und (N)irgendwo - Wege durch Krisen" findet vom 25. bis 28. März die diesjährige Karwochentagung der Evangelischen Akademie Tutzing statt. Das Programm der Tagung, die jedes Jahr unter dem Motiv "Innehalten in der Karwoche" stattfindet, sei von einem "sensiblen Miteinander von Musik, Literatur, Malerei, Spiritualität und Psychotherapie, Gaumenfreuden, Atempausen am Ufer des Sees sowie in den Salons des Schlosses" geprägt, sagte Akademiedirektor Udo Hahn laut Mitteilung am Montag.

Das kulturelle Abendprogramm sei auch in diesem Jahr für alle Interessierten geöffnet und einzeln buchbar, hieß es weiter. Am 25. März wird es unter dem Titel "… von Herzen, möge es wieder zu Herzen gehen!" ein Klavierkonzert geben, bei dem der Hamburger Pianist Matthias Kirschnereit unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven spielen wird. Am 26. März wird das Theaterstück "Ludwig XIX. - König für 20 Minuten" aufgeführt. Es spielt Lukas Schrenk, der zusammen mit Nils Strunk auch Autor des Stückes ist. Schrenk ist festes Ensemblemitglied am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Am 27. März sind unter der Überschrift "Erfolgreiche Versager" Lieder und Geschichten von und mit Manfred Siebald zu hören. Von dem christlichen Liedermacher stammt etwa der Text des Liedes "Ins Wasser fällt ein Stein".

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro (ermäßigt 5 Euro), eine Anmeldung ist erforderlich. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Begegnungen und Gesprächen in den Salons des Schlosses Tutzing.