Erlangen (epd). Einen Ausbildungskurs zur ehrenamtlichen Klinikseelsorge bietet im Jahr 2023 die Erlanger Klinikseelsorge an. Wie man Gespräche führt, in Kontakt kommt, sich selbst wahrnimmt sowie das Verständnis von Seelsorge seien Inhalte der Ausbildung, teilte der evangelische Klinikseelsorger Frank Nie am Donnerstag mit. An zwei Intensiv-Wochenenden, 15 Abenden und bei einem Praktikum auf ausgewählten Stationen könnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel über sich und andere Menschen sowie über die Situation von Patientinnen und Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden im Krankenhaus lernen.

Voraussetzung für die Ausbildung sei, dass die Teilnehmer etwa fünf Stunden pro Woche Zeit haben, volljährig sind, einen Bezug zum christlichen Glauben haben, gern mit Menschen umgehen und psychisch belastbar sind, so Nie. Nach persönlichen Vorstellungsgesprächen stellen er und die Theologin und Psychotherapeutin Ortrud Griebel eine Ausbildungsgruppe zusammen. Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Euro. Der Kurs läuft von März bis Juli 2023.