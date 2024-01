München (epd). Auch im Jahr 2024 kann in Bayern wieder ohne Einser-Abitur über die bayerische Landarztquote Medizin studiert werden. Darauf hat Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) am Sonntag hingewiesen. "Junge Menschen, die als Hausärztin oder Hausarzt arbeiten wollen, bekommen damit eine zusätzliche Chance für einen der begehrten Medizinstudienplätze", sagte sie laut Mitteilung.

Die Bewerbungsphase für die Landarztquote starte am 1. Februar. Die Bewerbungen müssten bis spätestens 28. Februar beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit eingereicht werden. "Bei der Auswahl der geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten kommt es nicht auf die Abiturnote an", erläuterte Gerlach. Wichtig sei vielmehr die persönliche Eignung, die in einem zweistufigen Verfahren sorgfältig überprüft werde. Von Vorteil seien eine bereits vorhandene Ausbildung in einem Gesundheitsberuf oder ehrenamtliches Engagement.

Im Gegenzug zum Erhalt des Medizinstudienplatzes verpflichten sich die angehenden Ärztinnen und Ärzte laut Gerlach, nach dem Studium und einer fachärztlichen Weiterbildung in den Fachrichtungen Allgemeinmedizin oder Innere Medizin mindestens zehn Jahre lang als Hausarzt zu arbeiten, und zwar in einer Region, die hausärztlich unterversorgt ist.