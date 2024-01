München (epd). Mit einem zentralen ökumenischen Gottesdienst begehen Münchner Christen aller Konfessionen am kommenden Mittwoch (24. Januar) um 19 Uhr im Liebfrauendom die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Der bayerische Landesbischof Christian Kopp feiert den Gottesdienst gemeinsam mit dem katholischen Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, dem rumänisch-orthodoxen Bischof Sofian von Kronstadt, dem Europa-Bischof der Reformierten Episkopalkirche Mark D.W. Edington sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Bayern, teilten die bayerische Landeskirche und das Erzbistum München und Freising am Donnerstag gemeinsam mit.

Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom "Munich English Choir" und dem "Choir of the Church of the Ascension". Der Gottesdienst wird auf der Internetseite des Erzbistums gestreamt. Die Gebetswoche feiern Christinnen und Christen aller Konfessionen weltweit mit zahlreichen Gottesdiensten und Begegnungen vom 18. bis 25. Januar. Der internationale liturgische Entwurf für dieses Jahr wurde in Burkina Faso erarbeitet und steht unter dem Leitwort "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben ... und deinen Nächsten wie dich selbst". Er legt einen Fokus darauf, dass Liebe als "DNA" des christlichen Glaubens "über die Grenzen der Konfessionen hinaus" reiche und es ihnen ermögliche, sich einander "ungeachtet ihrer Unterschiede anzunehmen".

Begangen wird die Gebetswoche für die Einheit der Christen seit 1908. Der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen und der Ökumenische Rat der Kirchen verantworten sie gemeinsam, wobei in jedem Jahr eine ökumenische Gruppe aus einem anderen Land die Vorbereitung übernimmt. In Deutschland wird die Gebetswoche von der ACK getragen.