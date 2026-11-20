Amberg (epd). Bayerns evangelischer Landesbischof Christian Kopp trifft sich am Dienstag (24. November) mit rund 80 Jugendlichen zum Austausch: In dem Gespräch mit Schülern des Gregor-Mendel-Gymnasiums in Amberg soll es um Wehrdienst, Glaube und die Sorge vor einem möglichen Krieg gehen, teilte die Landeskirche am Freitag mit. Im Mittelpunkt stünden persönliche Erfahrungen und Glaubensfragen rund um den Dienst an der Waffe. Außerdem werde der Landesbischof die Haltung der evangelischen Kirche zum Wehrdienst erläutern.

Auch kirchliche Hilfsangebote im Umfeld der Bundeswehr sowie der Umgang mit Ängsten angesichts möglicher militärischer Konflikte sollen laut Mitteilung zur Sprache kommen. Für junge Leute gebe es unter dem Titel "Kirche an deiner Seite" zudem eine Telefon- und Chatberatung zu Fragen rund um den Wehrdienst. Erwartet werden den Angaben zufolge bis zu 80 Jugendliche der Jahrgangsstufe 13 aus evangelischen und katholischen Religionskursen sowie dem Ethikunterricht. (3350/20.11.26)