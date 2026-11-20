Weihnachten muss nicht immer kitschig sein. Zwischen verschneiten Landschaften, chaotischen Familienfeiern und romantischen Begegnungen erzählen diese fünf Serien ganz unterschiedliche Weihnachtsgeschichten. Unsere Medientipps für gemütliche Abende in der Adventszeit – mal spannend und tiefgründig, mal lustig und herzerwärmend.

1. Zeit der Geheimnisse: Weihnachten, Familiengeheimnisse und alte Wunden

Ein altes Haus in den Dünen an der deutschen Nordseeküste, drei Jahrzehnte Familiengeschichte und vier Frauen, die mehr miteinander verbindet, als ihnen manchmal lieb ist. In der deutschen Netflix-Miniserie "Zeit der Geheimnisse" kommen drei Generationen einer Familie über Weihnachten zusammen. Dabei kommen nach und nach Geheimnisse ans Licht, die lange verborgen geblieben sind.

Die Geschichte springt zwischen verschiedenen Zeitebenen und zeigt, wie Entscheidungen und Verletzungen aus der Vergangenheit das Leben der nächsten Generationen prägen. Mit Corinna Harfouch, Christiane Paul, Svenja Jung und Leonie Benesch ist die Serie hochkarätig besetzt.

Wo zu sehen: Netflix | 3 Folgen

2. Dash & Lily: Weihnachtsromantik im festlichen New York

Ein rotes Notizbuch in einer Buchhandlung, zwei Jugendliche, die sich nicht kennen, und ein weihnachtliches New York: Mehr braucht es eigentlich nicht für eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte.

Lily liebt Weihnachten, Dash kann mit dem Festtagsrummel wenig anfangen. Als er zufällig ein Notizbuch entdeckt, das Lily in einer Buchhandlung versteckt hat, beginnt ein ungewöhnliches Kennenlernen. Die beiden hinterlassen sich gegenseitig Nachrichten, Rätsel und kleine Herausforderungen, ohne sich persönlich zu begegnen.

"Dash & Lily" ist eine dieser Serien, bei denen einfach alles zusammenpasst: die festlich geschmückten Straßen New Yorks, die liebevoll ausgewählte Musik und eine Geschichte, die trotz aller Weihnachtsromantik spannend bleibt. Ja, die Serie ist etwas kitschig und erzählt von der ersten großen Liebe. Trotzdem funktioniert sie auch für Erwachsene wunderbar. Perfekt zum Plätzchenbacken, Basteln oder einfach für einen gemütlichen Nachmittag auf dem Sofa.

Wo zu sehen: Netflix | 8 Folgen

3. Ein Sturm zu Weihnachten: Wenn ein Schneesturm Menschen zusammenbringt

Kurz vor Weihnachten herrscht am Flughafen Oslo Ausnahmezustand. Ein Schneesturm legt den Flugverkehr lahm. Hunderte Menschen sitzen fest, obwohl sie eigentlich ganz woanders sein wollen: bei ihren Familien, bei geliebten Menschen oder möglichst weit weg von ihrem bisherigen Leben.

In der norwegischen Miniserie "Ein Sturm zu Weihnachten" treffen ganz unterschiedliche Menschen aufeinander. Nach und nach verweben sich ihre Geschichten. Dabei geht es um Verlust, Einsamkeit, Hoffnung, Versöhnung und die kleinen Begegnungen, die manchmal überraschend viel verändern können.

Die Serie stammt vom Regisseur von "Weihnachten zu Hause" und einige Schauspieler:innen dürften Fans bekannt vorkommen. Allerdings geht "Ein Sturm zu Weihnachten" emotional noch ein Stück tiefer. Die verschiedenen Schicksale sind klug miteinander verwoben und trotz einiger trauriger Momente bleibt am Ende vor allem ein warmes Gefühl zurück. Vielleicht ist das sogar die bessere der beiden norwegischen Weihnachtsserien.

Wo zu sehen: Netflix | 6 Folgen

4. Weihnachten zu Hause: Norwegisches Weihnachtschaos zum Wohlfühlen

Verschneite Straßen, gemütliche Holzhäuser, Lichterketten und jede Menge Weihnachtsstimmung: Schon optisch ist die norwegische Serie "Weihnachten zu Hause" ein kleiner Adventstraum.

Im Mittelpunkt steht die 30-jährige Krankenschwester Johanne. Weil ihre Familie sie ständig auf ihr Singleleben anspricht, behauptet sie kurzerhand, an Weihnachten einen Partner mitzubringen. Blöd nur, dass es diesen Partner noch gar nicht gibt. Also beginnt eine turbulente Suche voller merkwürdiger Dates, falscher Erwartungen und unerwarteter Gefühle.

Die Serie ist modern, charmant und erzählt längst nicht nur von der großen Liebe, sondern auch von Freundschaft, familiären Erwartungen und der Frage, was ein gelungenes Weihnachtsfest eigentlich ausmacht. Zwischendrin gibt es dann noch Feiertagsstress in ihrem Krankenhausalltag. Natürlich ist das alles manchmal etwas kitschig und vorhersehbar. Aber die Mischung aus norwegischer Winterästhetik, teils trockenem Humor und liebenswerten Charakteren macht "Weihnachten zu Hause" zu einer Serie, die man jedes Jahr wieder anschauen kann.

Wo zu sehen: Netflix | 3 Staffeln

5. Single Bells: Zwölf Dates bis Weihnachten

Mina ist Single. Ihre Familie findet, dass sich das dringend ändern muss. Als sie kurz vor Weihnachten wieder einmal ohne Partner nach Hause kommt, beschließt ihre Familie kurzerhand, ihr bei der Partnersuche zu helfen. Bis Heiligabend soll sie zwölf Blind Dates absolvieren. Dass dabei so ziemlich alles schiefgeht, was schiefgehen kann, ist vorprogrammiert.

Die belgische Comedyserie "Single Bells – 12 Dates till Christmas" lebt von ihren schrägen Figuren, peinlichen Begegnungen und einer Familie, die es zwar gut meint, aber regelmäßig übers Ziel hinausschießt.

Wo zu sehen: ZDF-Streaming-Portal | 3. Staffel ab Dezember 2026