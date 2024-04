Völkermord in Ruanda

Ruanda gedenkt der Toten des Völkermords vor 30 Jahren

In Ruanda wird am 7. April der Toten des Völkermords an den Tutsi gedacht. 30 Jahre nach dem Massenmord hat Ruanda mit dem Land von damals nur noch wenig gemeinsam. Unter straffer Führung prägt das Mantra des Zusammenhalts die Gesellschaft.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten