Landeskirchen laden zur Online-Andacht am Ewigkeitssonntag

München (epd). Am Ewigkeitssonntag (21. November) können evangelische Christinnen und Christen wieder bei einer digitalen Andacht ihrer verstorbenen Angehörigen und Freunde gedenken. Die Online-Andacht findet am 21. November um 18 Uhr im Internet unter www.trauernetz.de statt, wie die bayerische Landeskirche am Freitag mitteilte. Vor allem wegen der derzeit rasant steigenden Corona-Zahlen in ganz Deutschland dürfte das digitale Angebot für viele attraktiv sein.

Ab sofort könnten auf der Website auch die Namen von Verstorbenen in ein digitales Trauerbuch eingetragen werden, heißt es weiter. Während der Online-Andacht sollen diese Namen im Video eingeblendet und über den Chat ins Gebet einbezogen werden. "Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Digitalisierung kirchlicher Angebote beschleunigt, sondern auch unsere Trauerkultur verändert", sagte Pfarrer Ralf Peter Reimann, der die Online-Andacht gemeinsam mit seiner Kollegin Pfarrerin Maike Roeber halten wird.

Roeber ergänzte, dass Trauer-Tweets, Blog-Nachrufe oder virtuelle Trauerkerzen neue Wege des Erinnerns und des Gedenks eröffneten. "Auch im gemeinsamen Feiern einer Online-Andacht lässt sich Trauer teilen." Die Online-Andacht am Ewigkeitssonntag gibt es seit 2009. trauernetz.de ist eine Kooperation der Landeskirchen in Baden, Bayern, Hannover, von Hessen und Nassau und im Rheinland sowie der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD).