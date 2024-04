Erlangen (epd). Zum Welttag der Geschwister am kommenden Mittwoch (10. April) hat die Vorsitzende der bayerischen Lebenshilfe, Carolina Trautner, an die enormen Leistungen der Geschwister von Kindern mit einer Behinderung erinnert. "Wir wissen, dass viele Geschwister selbst zurückstecken und oft weit über ihre eigenen Grenzen gehen", sagte die frühere bayerische Sozialministerin und CSU-Politikerin Trautner. Sie übernähmen oft früh Verantwortung in den Familien und helfen damit ganz selbstverständlich ihren Eltern.

Der Lebenshilfe Bayern, als Verband für Menschen mit geistiger Behinderung und deren Familien, sei es daher ein großes Anliegen, auch für die nicht behinderten Geschwister da zu sein, sie zu unterstützen und stark zu machen, erläuterte Trautner. Deshalb biete man seit vielen Jahren schon eigene Seminare und Freizeiten für die Geschwisterkinder von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen an - aktuell in den Osterferien, aber auch in den Sommerferien. Alle Angebote findet man im Internet.