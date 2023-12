München (epd). Die bayerischen Lehramtsstudierenden fordern umfassende Reformen bei der Lehrkräfte-Ausbildung in Bayern. Nur knapp 20 Prozent von etwa 3.000 Lehramts-Studentinnen und -Studenten in ganz Bayern beurteilten die aktuelle Praktikumsstruktur als sinnvoll und praxisnah, wie der Landesstudierendenrat am Montag in München mitteilte. Dem achtwöchigen Betriebspraktikum etwa fehle "jeglicher pädagogische und schulische Bezug", zudem sei es umfassender als alle anderen schulischen Praktika zusammen. Das sei "höchst problematisch" angesichts der aktuell großen Herausforderungen im Lehramt.

Ein weiteres Ergebnis der Befragung ist, dass die Praxisbetreuung während des Studiums als unzureichend empfunden wird. Mehr als die Hälfte der Befragten kritisiere überarbeitete Praktikumslehrkräfte und teilweise fachfremde Dozentinnen und Dozenten. 75 Prozent empfänden zudem die Art und Weise des Staatsexamens als "völlig unangemessen und nicht zeitgemäß". Das Lehramtsstudium sei "durchweg modular" strukturiert, die Abschlussprüfung dagegen zentralisiert. Jeder dritte Lehramtsstudierende in Bayern überlege deshalb, das Lehramtsstudium in Bayern abzubrechen und in einem anderen Bundesland fortzusetzen.

Großer Kritikpunkt in der Befragung ist auch das bayerische Referendariat, also die praktische Ausbildung nach dem Studium. 75 Prozent hätten "bereits im Studium Angst" davor - aber nicht wegen der Anforderungen an sich, sondern wegen des Kultusministeriums. "Die unverständliche, familienunfreundliche und nicht mehr zeitgemäße Versetzungspolitik" des Ministeriums führe dazu, dass mehr als die Hälfte der Befragten über einen Berufs- oder zumindest Bundeslandwechsel nachdenke. Angesichts des Lehrkräftemangels müsse sich auch in Bayern etwas bewegen, um eine sich abzeichnende "Lehramtsflucht" zu verhindern".

Die bayerischen Lehramtsstudierendenvertretungen haben zusammen die Umfrage "Stimmungsbild Lehramt in Bayern" durchgeführt. Die Erhebung fand an zehn Ausbildungsstandorten zwischen dem 28. Oktober und 20. November dieses Jahres statt, unter anderem in München, Nürnberg, Bamberg, Würzburg und Augsburg.