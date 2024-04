Aschaffenburg (epd). Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Samstag in der Aschaffenburger Innenstadt mit einer Sitzblockade den Verkehr auf der Bundesstraße 26 zum Erliegen gebracht. Ein Sprecher der Polizei sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage, zur "Ungehorsamen Versammlung" der "Letzten Generation" hätten sich gegen 12 Uhr etwas mehr als 120 Personen eingefunden, 40 davon setzten sich währenddessen auf die Fahrbahn.

Weil die Aktivisten ihre Blockade am Herstallturm trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Polizei nicht beenden wollten, mussten sie teilweise von der Straße getragen werden. Eine "mittlere zweistellige Zahl" an Polizeibeamten war im Einsatz, Verletzte gab es dabei nicht. Man prüfe nun, ob durch die Straßenblockade Straftaten vorliegen, sagte der Polizeisprecher. Die "Letzte Generation" hat am Wochenende in verschiedenen Städten zu ähnlichen Aktionen aufgerufen.