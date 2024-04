München (epd). Mit einer Lichtinstallation am Münchner Justizpalast erinnern das bayerische Justizministerium und der Verein "Jews Engaged With Society" am Mittwoch (24. April) an Frauen des NS-Widerstands. Sophie Scholl stehe als Mitglied der studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose" synonym für den weiblichen Widerstand gegen den NS-Terror, teilte das Ministerium am Freitag mit. Viele weitere Frauen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hätten, seien hingegen weniger bekannt. Die Aktion wolle deshalb 18 "Kämpferinnen für demokratische Werte" ein Lichtdenkmal an der Fassade des Justizpalasts setzen.

Schülerinnen und Schüler aus München sollen dabei die Schicksale der Frauen vorstellen. Auch die Vorsitzende der Weiße-Rose-Stiftung, Hildegard Kronawitter, habe ihr Kommen zugesagt.