Würzburg (epd). Mit Liebenschwüren und Herzen hat ein bislang unbekannter Täter oder eine bislang unbekannte Täterin erheblichen Schaden in der Würzburger Augustinerkirche angerichtet. Bereits Ende Mai wurden auf eine Goldwand im Zwischenraum der katholischen Kirche in der Würzburger Innenstadt mehrere Herzen gemalt, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch mit. Die Sachbeschädigung sei damals nicht angezeigt worden. Nun allerdings seien am vergangenen Samstag neue Schmierereien aufgetaucht.

Nach Polizeiangaben wurde erneut ein Herz angebracht sowie der Schriftzug "Mein Schatz, ich liebe Dich!", heißt es in der Polizeimitteilung. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die erneute Schmiererei am Samstag (6. Juni) zwischen 12.30 und 16 Uhr angebracht. Die Wand muss laut Polizei aufwendig restauriert werden. Derzeit wird von einem Sachschaden von etwa 2.000 Euro ausgegangen. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist.