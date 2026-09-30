München (epd). Gedichte in 36 Sprachen aus 41 Ländern präsentiert "Der Kinder Kalender" 2027 der Internationalen Jugendbibliothek (IJB). Der Kalender erscheine seit mehr als 15 Jahren mit dem Ziel, Freude an der Lyrik sowie Verständnis und Begeisterung für die kulturelle Vielfalt der Welt zu wecken, erklärte die IJB am Dienstag in einer Pressemitteilung. Weil an vielen Orten der Welt Intoleranz und Feindseligkeit gegen vermeintlich Anderes wachse, sei der Internationalen Jugendbibliothek dieses Ziel besonders wichtig.

Der neue Kinder Kalender sei "prall gefüllt mit lustigen und nachdenklichen, albernen und geistreichen, gereimten und ungereimten Gedichten", hieß es weiter. Unter den 36 Sprachen seien erstmals auch Maori und Plattdeutsch, außerdem Verse aus Guatemala und Usbekistan. Auf jedem Wochenblatt bilde der Originaltext zusammen mit der deutschen Übersetzung und einer Illustration eine kunstvolle Einheit. Die ausgewählten Gedichte zeigten, "wie vielfältig, überraschend und einfallsreich Poesie für junge Menschen sein kann", so die IJB.