Augsburg (epd). Das Alter macht Margot Käßmann nach eigenen Worten gelassener. "Zumindest ich verspüre dadurch viel weniger Druck", sagte die 65 Jahre alte evangelische Theologin der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). Durch ihre sieben Enkelkinder werde ihr klar: "Für mich hat nun meine letzte Lebensphase begonnen." "Sie sagen mir das auch: 'Omi, irgendwann stirbst du'", berichtete die ehemalige hannoversche Landesbischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Dann antworte sie: "Klar, meine Mutter ist ja auch gestorben und meine Oma." Und dann sage "so ein kleiner Kerl" zu ihr: "Ja, Omi - so ist das Leben."