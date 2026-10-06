München (epd). Mit einem "Marktplatz der Genüsse" feiert das Jüdische Gemeindezentrum am Münchner Jakobsplatz sein 20-jähriges Bestehen. Diesen Sonntag (11. Oktober) könnten Besucherinnen und Besucher von 15 bis 18 Uhr kulinarische Spezialitäten entdecken, heißt es im Kulturprogramm des Zentrums. Neben koscheren Weinen, Früchten aus Israel und Streetfood des Restaurants Einstein gebe es ein Mitmach-Quiz rund um die jüdischen Speisegesetze sowie einen Vortrag über "Gewürze und ihre Bedeutung für Kultus wie Küche" von Rabbiner Steven Langnas.

Zu dem "großen Tag der Begegnung" seien Mitglieder und Freunde der Israelitischen Kultusgemeinde eingeladen sowie "die ganze interessierte Stadtgesellschaft", schreibt IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch im Vorwort zum Programm. Das Jüdische Gemeindezentrum und die Synagoge Ohel Jakob sind am 9. November 2006 eröffnet worden.

Vorpremiere mit Regisseur Volker Schlöndorff

Zum Herbstprogramm gehört auch eine Buchpräsentation mit Dafna Gerstner, die das Massaker vom 7. Oktober 2023 überlebt hat (7. Oktober), sowie die Vorpremiere des Films "Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte" und anschließendem Gespräch mit Regisseur und Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff (12. Oktober). Bei der langen Nacht der Münchner Museen (17. Oktober) finden in der Synagoge Ohel Jakob zwei Kurzvorträge mit anschließendem Konzert des Synagogenchors "Schma Kaulenu" statt.