Diakonie Passau

Das Insolvenzverfahren bei der Diakonie in Passau ist vor wenigen Tagen eröffnet worden. Erste Ergebnisse ließen einen "Lichtblick am Horizont" erkennen, sagte die geschäftsführende Vorständin Sabine Aschenbrenner dem Sonntagsblatt. Um den Sozialträger mit 75 Mitarbeitern zu retten, wurde ein Verfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Dadurch könne die Diakonie die Sanierung des Unternehmens unter Aufsicht eines Sachwalters "weitgehend selbstständig angehen".