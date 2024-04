München (epd). In keiner anderen deutschen Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern ist das Mieten einer Wohnung so teuer wie in München. Laut einem Vergleich der Angebotsmieten für eine Zweizimmerwohnung mit 60 Quadratmeter liegt der Quadratmeterpreis aktuell bei 18,58 Euro, teilte das Internetportal "immowelt" am Donnerstag mit. Das sei noch einmal ein Plus von acht Prozent Im Vergleich zu vor zwei Jahren. Trotz der ohnehin hohen Mieten und verschiedener Preisbremsversuche sei die "Mietdynamik" kaum zu stoppen.

Den stärksten Preisanstieg auf den Mietmärkten der untersuchten 15 Großstädte hat die Bundeshauptstadt Berlin zu verbuchen. Dort stiegen die Mieten innerhalb der vergangenen beiden Jahre um 9,1 Prozent auf nun 13,29 Euro je Quadratmeter. In anderen Großstädten sei die Preiskurve hingegen etwas flacher: In Hamburg verteuerten sich die Quadratmeterpreise seit 2022 um 5,1 Prozent auf nun 13,99 Euro je Quadratmeter. Trotz Mini-Plus von 0,4 Prozent bleibt Stuttgart mit 14,78 Euro je Quadratmeter die zweitteuerste Miet-Stadt.