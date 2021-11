Münchner Erzbischof Marx hat Corona

München (epd). Der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er sage daher seine Teilnahme an allen Präsenz-Terminen für die Zeit der Isolation ab, teilte das Erzbistum am Montag mit. Der doppelt geimpfte Marx habe leicht Symptome und befinde sich in häuslicher Isolation. Kontaktpersonen und Gesundheitsamt seien informiert.

Der 68-jährige Marx ist einer der prominentesten katholischen Bischöfe in Deutschland: Seit 2008 ist er Erzbischof von München und Freising, 2010 wurde er Kardinal, und von 2014 bis 2020 war er Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Auch in den Vatikan hat er enge Verbindungen. Seit 2013 ist er Mitglied des Kardinalsrates von Papst Franziskus.