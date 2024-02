München (epd). Der Münchner Stadtdekan Bernhard Liess lädt am Faschingssonntag (11. Februar) zu zwei Gottesdiensten mit einer Faschingspredigt in Reimform ein. Zur Bütt wird die Kanzel in der Schwabinger Kreuzkirche und in der Dekanatskirche St. Markus. Die Predigt greife "auf geistliche und humorvolle Weise aktuelle kirchliche und gesellschaftliche Entwicklungen auf", teilte das evangelisch-lutherische Dekanat am Montag mit. Liess ist seit vielen Jahren Mitglied der derzeit nicht aktiven Kabarettgruppe "Die Pfarrermangel". Das Dekanat München ist mit rund 200.000 Protestanten der mitgliederstärkste Dekanatsbezirk der bayerischen Landeskirche.