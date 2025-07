Sie ist erschöpft, hat ständig Kopfschmerzen und kann nur schlecht schlafen. Wenn diese Mutter Glück mit dem Hausarzt oder der Hausärztin hat, dann weiß er bei solchen Symptomen, dass er ihr eine Müttergenesungskur verschreiben kann, erzählt Kurberaterin Sabine Reinholdt. Der Andrang auf diese Erholungskuren sei seit der Corona-Pandemie ungebrochen hoch, stellt sie in der Beratung in der evangelischen Landesgeschäftsstelle des Müttergenesungswerks in Stein bei Nürnberg fest. Die Anträge würden von den Kassen zwar selten abgelehnt - die freien Plätze seien aber rar, sagt Reinhold. "Momentan muss man mit einer Wartezeit zwischen neun und zwölf Monaten rechnen."

Ein weltweit einzigartiges Recht – nur in Deutschland

Der Anspruch auf Müttergenesung ist weltweit nur in Deutschland rechtlich verankert. Daran erinnert ab dem 18. Juli die erste Stele eines "Historischen Pfads" in Stein, der zum 75. Gründungsjubiläum des Müttergenesungswerks errichtet wird. Antonie Nopitsch (1901 bis 1975) und Elly Heuss-Knapp (1881 bis 1952), die Frau des damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss, setzten nach einer eher zufälligen Begegnung 1949 ein Jahr später die Idee des Deutschen Mütter-Genesungswerks um. Bis heute sind immer die Frauen der amtierenden Bundespräsidenten Schirmherrinnen des Müttergenesungswerks.

Pionierinnen der Müttergenesung: Heuss-Knapp und Nopitsch

Bereits 1933 begründete Nopitsch, eine promovierte Sozialwissenschaftlerin, die von ihren Mitarbeiterinnen liebevoll "Doktorin" genannt wurde, den Bayerischen Mütterdienst, um seelisch und körperlich erschöpften Müttern zu helfen.

Trotz des christlichen Hintergrunds dieser evangelischen Sozial-Einrichtung sahen die Nazis die Arbeit zunächst mit Wohlwollen, da die Betonung der Mutterrolle auch in ihre Ideologie passte. Als aber im Dritten Reich die Erholungsheime aus dem kirchlichen Bereich herausgelöst wurden, begann der Mütterdienst unter großen Schwierigkeiten, eigene Heime zu führen.

Ein starkes Bündnis für erschöpfte Eltern

Heute gehören 70 Kliniken zum Verbund des Müttergenesungwerks, die stationäre medizinische Kuren zur Vorsorge und Rehabilitation anbieten. Unter dem Dach des Müttergenesungswerks arbeiten fünf gemeinnützige Organisationen zusammen: Arbeiterwohlfahrt (AWO), Rotes Kreuz, Caritas, Paritätischer Wohlfahrtsverband und Evangelische Kirche. Bundesweit arbeiten über 1.000 Beratungsstellen als Anlaufpunkte für Mütter, Väter und pflegende Angehörige und unterstützen bei allen Fragen rund um die Kur.

Für manche junge Frau klingt der Name Müttergenesungswerk etwas altmodisch. Aber solange weiter drei Viertel aller Care-Arbeit von Frauen gemacht wird, hat es wohl seine Berechtigung, ihnen diese speziellen Kuren - mit Kinder oder ohne - zu vermitteln, meint die erste Vorständin des Frauenwerks Stein und Geschäftsführerin der Einrichtungen der Müttergenesung in Bayern, Sylvia Bogenreuther.

Moderne Mütter unter psychischem Druck

Während Mütter früher körperlich ohne moderne Maschinen schufteten, keine Hilfe von Männern im Haushalt hatten und den Mund halten sollten, sind heutige Frauen anderem Druck ausgesetzt.

"Sie sollen toll aussehen, intelligent sein, arbeiten, Kinder haben und sich engagieren - das ist eine psychische Belastung."

Und kaum sind die Kinder aus dem Haus und Mütter könnten sich etwas zurücklehnen, brauchen Eltern und Schwiegereltern Pflege, so erleben es viele Frauen. "Und die Ansprüche der älteren Generation sind ja auch gewachsen", stellt Bogenreuther fest.

Die Politik müsse daher Familie mehr als Gesamtheit der Generationen sehen, fordert die Vorständin. Es müsse mehr Pflegeplätze geben und für pflegende Frauen eventuell neue Formen der Erholungskuren.

"Jeder weiß, dass schon eine Woche oder zehn Tage Auszeit regenerierend sind."

Wenn dazu dann noch Gespräche oder Therapieangebote kämen, trauten sich Frauen vielleicht eher mal, ihren Pflegling für kurze Zeit in andere Hände zu geben.

Warum Auszeiten gesellschaftlich notwendig sind

Was die Gesellschaft nicht wollen könne, meint die Expertin: "dass Frauen unter der Belastung zusammenbrechen und dann auch der Arbeitswelt nicht mehr zur Verfügung stehen".

Ihr Vorsatz zum 75-jährigen Bestehen des Müttergenesungswerks und der Elly-Hauss-Knapp-Stiftung: "Andere Bilder schaffen, die mit Müttergenesung verbunden sind."

Dafür entsteht der "Historische Pfad", auf dem in Zukunft auch Schülerinnen und Schüler wandeln sollen, um Erholung für Frauen von heute und früher kennenzulernen. Wie damals, als es noch die Sammlungen für das Müttergenesungswerk in den Schulen gab, "sollen die Kinder das Thema wieder kennen".