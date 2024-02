Burgbernheim (epd). Nach dem Erfolg der ersten beiden Auflagen in den Jahren 2016 und 2018 findet in der Nähe von Bad Windsheim Anfang Juni zum dritten Mal das Fränkische Mundart-Festival "Edzerdla!" statt. Ort des Festivalgeschehens sei wieder das mittelfränkische Städtchen Burgbernheim, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Auch diesmal werden wieder Künstlerinnen, Künstler und Formationen aus allen Ecken Frankens aus den Bereichen Musik, Literatur, Kabarett und Kleinkunst auftreten, hieß es.

Mitte März wollen die Festivalleiter Helmut Haberkamm und Matthias Schwarz das Programm vorstellen. Ein Höhepunkt werde aber auf jeden Fall der Nachwuchswettbewerb sein. Junge Menschen seien aufgerufen, sich mit einem persönlichen künstlerischen Beitrag in fränkischer Mundart fürs Festival zu bewerben. Die besten Beiträge erhalten einen Auftritt und einen Geldpreis. Das "Edzerdla!" wurde nach nur zwei Auflagen bereits mit dem Bayerischen Dialektpreis des Finanz- und Heimatministeriums ausgezeichnet.