Berlin, München (epd). Mit einer bundesweiten Musikaktion soll am 9. September in allen 16 Landeshauptstädten für faire Honorare von freischaffenden Berufsmusikerinnen und -musikern demonstriert werden. Vor allen 16 Kulturministerien, auch in München, werden an diesem Tag zeitgleich um neun Uhr Ensembles aus festangestellten und freischaffenden Musikerinnen und Musikern auftreten, kündigte die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) am Freitag in Berlin an.

Aufgeführt werde überall die eigens für die Kampagne #GoodPlayFairPay entstandene Fassung des Bach-Chorals "Himmelschreiende Sünde" aus der Markus-Passion. Im Anschluss soll den Ministerien ein offener Brief übergeben werden, in dem die prekäre Lage Freischaffender und die erforderlichen Schritte zu einer Verbesserung beschrieben werden.

Mit der Kampagne #GoodPlayFairPay fordert die Orchestervereinigung faire Honorare für freischaffende Berufsmusikerinnen und -musiker. Im April fand bereits ein Flashmob auf dem Rathausplatz in Münster mit 120 Mitwirkenden statt.