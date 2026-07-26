Nürnberg, Berlin (epd). Die Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) hat mit Fassungslosigkeit auf den mutmaßlichen Anschlag im Umfeld des Berliner Christopher Street Day reagiert. "Als christliche und queere Organisation stehen wir an der Seite aller Menschen, die sich für Vielfalt, Menschenwürde und ein friedliches Miteinander einsetzen", erklärte die Organisation am Sonntag in Nürnberg: "Ein Angriff auf den CSD ist ein Angriff auf das Recht, sichtbar zu sein, frei zu leben und ohne Angst zusammenzukommen."

Bei dem Anschlag wurden nach Polizeiangaben am Samstagabend gegen 22 Uhr im Tiergarten mehrere Menschen durch ein Fahrzeug und mehrere Personen durch Stichwerkzeuge verletzt. Ein Mensch kam ums Leben, 16 weitere wurden verletzt.

"Haltung heißt Solidarität"

"Der Anschlag auf den CSD Berlin erschüttert uns zutiefst", hieß es weiter: "Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen, ihren Angehörigen und allen, die diesen Angriff miterleben mussten." Das diesjährige Motto des CSD Berlin - "Haltung ist hot" - erhalte angesichts dieser Gewalttat eine noch tiefere Bedeutung: "Haltung heißt, Solidarität zu leben und Hass nicht das letzte Wort zu überlassen.

Der Vorstand Steffen Schille sagte: "Wir beten für Heilung, Trost und Kraft. Unsere Haltung bleibt: Für Liebe statt Hass. Für Vielfalt statt Ausgrenzung. Für Hoffnung statt Angst." Die HuK engagiert sich bundesweit in Bildungsarbeit, Vernetzung und kirchenpolitischem Dialog.