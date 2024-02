Nürnberg, Berlin (epd). Deutschland sollte nach Ansicht der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, mehr Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren. "Wir sind als Einwanderungsland totale Frischlinge", sagte Nahles dem Internetportal "Web.de News" am Mittwoch in Berlin: "Jemand, der aus einem Drittstaat nach Deutschland kommt und hier arbeiten will, trifft auf einen Hindernisparcours." Was dies angehe, müsse Deutschland "dringend besser werden", sagte die Chefin der Nürnberger Bundesbehörde.

Zuwanderung ist laut Nahles auch ein wichtiger Baustein, um die Lücke beim Fachkräftemangel zu schließen. Nur die Hälfte des bis 2035 prognostizierten fehlendem Personal könne durch "inländisches Potenzial" ausgeglichen werden.

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel plädiert die Bundesagentur-Chefin auch dafür, Schüler stärker bei der Berufsorientierung zu unterstützen. "Wir brauchen ab der fünften Klasse praktische Einheiten im Unterricht, um die Berufswahlkompetenz zu stärken." Zudem müsse man den "Nachschub an Menschen ohne Schulabschluss austrocknen".