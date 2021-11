Neonazi-Aufmarsch in Wunsiedel findet unter Protest statt

Wunsiedel (epd). Rund 150 Rechtsextremisten und Neonazis haben sich am Samstag in Wunsiedel zu einer Demonstration und Kundgebung versammelt. Dabei seien die Aktivisten der rechten Szene auch weitgehend ungestört durch ein Wohngebiet marschiert, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag mit. Zu dem Aufmarsch hatte die neonazi-Kleinstpartei "III. Weg" aufgerufen. Die Rechten versammeln sich seit vielen Jahren regelmäßig rund um den Volkstrauertag in Wunsiedel.

Nach Angaben der Polizei stellten sich den Rechtsextremen rund 250 Personen aus dem bürgerlichen Lager an verschiedenen Stellen in Wunsiedel entgegen. Zu den Gegendemonstrationen hatten unter anderem das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt", Kirchen und ein Gymnasium aufgerufen. Auch die Satire-Kleinstpartei "Die Partei" habe sich vom Marktplatz aus am Demonstrationsgeschehen. Die "Initiative gegen den Naziaufmarsch in Wunsiedel 2021" hielt am Bahnhof Holenbrunn eine Kundgebung ab.

Zahlreiche Einsatzkräfte der beiden Polizeipräsidien Ober- und Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei waren am Samstag in Wunsiedel im Einsatz.