München (epd). Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek startet eine neue Dialog-Reihe mit dem Titel "Ich red mit.", um mit Bürgerinnen und Bürgern persönlich über aktuelle Themen zu sprechen. Zum Auftakt wird es am 15. März in Regensburg um 18 Uhr im Marinaforum um das Thema Pflege gehen, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Holetschek wolle die Ansichten, Wünsche und Sorgen der Menschen erfahren, aber auch seine Konzepte im persönlichen Austausch erläutern.

Die rund eineinhalbstündigen Veranstaltungen der Reihe werden in verschiedenen bayerischen Städten stattfinden, so die Mitteilung weiter. Anmeldungen zum Bürgerdialog am 15. März in Regensburg sind online möglich. Moderiert wird die Veranstaltung von der Fernsehmoderatorin Eva Grünbauer. Vor Ort anwesend sein werden Institutionen wie das Bayerische Landesamt für Pflege, Vertreter des Seniorenamts, des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle für pflegende Angehörige der Stadt Regensburg und weitere. Darüber hinaus wird vor Ort die Wanderausstellung "Was geht, was bleibt - Leben mit Demenz" des bayerischen Gesundheits- und Pflegeministeriums gezeigt.