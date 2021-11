Neuer Verein macht auf Christenverfolgung aufmerksam

Nürnberg (epd). Der gemeinnützige Verein "Solidarität mit verfolgten Christen Nürnberg" soll am 25.11. gegründet werden. Das gab die Katholische Stadtkirche am Mittwoch bekannt. Vereinszweck sei "die Förderung der Solidarität mit Christen in Verfolgung und Bedrängnis - unabhängig von ihrer Konfession - sowie das Eintreten für allgemeine Religionsfreiheit weltweit." Der Verein plant verschiedene Maßnahmen und Aktionen, wie Gottesdienste und Gebete, die Unterstützung muttersprachlicher Gemeinden vor Ort und konkrete Hilfe für verfolgte Christen in ihren Herkunftsländern.

Laut des internationalen überkonfessionellen Hilfswerks "Open Doors" sind Christen die am meisten verfolgte Glaubensgruppe der Welt. In den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex seien rund 309 Millionen Christen einem sehr hohen Maß Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt.