Trauerfeier in München

Franz Beckenbauer: Zehntausende nehmen Abschied vom "Kaiser"

Die Anteilnahme in aller Welt ist groß. Anfang Januar ist die Fußball-Legende Franz Beckenbauer gestorben. Am Freitag haben Zehntausende in der Münchner Allianz Arena Abschied vom "Kaiser" genommen. Am Ende sprach Kardinal Marx ein Gebet.

Lesezeit: 4 Minuten

4 Minuten