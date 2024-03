München (epd). Der James Krüss Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur 2024 geht an den Hamburger Schriftsteller Nils Mohl. Mohl erzähle in vielen seiner Jugendromane auf unnachahmliche Weise von den Schwierigkeiten und dem Chaos des Erwachsenwerdens, hieß es in der Jurybegründung, wie die Stiftung Internationale Jugendbibliothek am Dienstag in München mitteilte.

Wie der Namensgeber des Preises James Krüss schaue Mohl unverstellt auf die Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen in ihrer Zeit und teile ebenfalls mit Krüss den Sinn für das meisterhafte Spiel mit Sprache, hieß es in der Mitteilung weiter. Mohl finde einen unverwechselbaren, oft melancholisch gestimmten Sound, der in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur seinesgleichen suche. Sein Werk umfasse Jugendromane, Erzählungen und Kurzgeschichten sowie Gedichtbände für Kinder und Jugendliche.

Der mit 8000 Euro dotierte Preis wird den Angaben zufolge alle zwei Jahre für ein Werk vergeben, das "durch sprachliche Brillanz, Originalität, fantasievolles Erzählen, Formenvielfalt und Humanität überzeugt". Stifterin des Preises ist die James Krüss Erbengemeinschaft, die Internationale Jugendbibliothek ist verantwortlich für die Durchführung. Die diesjährige Preisverleihung findet am 4. Juli 2024 um 19.30 Uhr in der Internationalen Jugendbibliothek auf Schloss Blutenburg in München statt.