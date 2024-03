Nürnberg (epd). Der Nürnberger Ostermarkt feiert in diesem Jahr sein 600. Jubiläum. Er hat am Freitag begonnen und ist bis Ostermontag täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, teilte die Stadt mit. Am Karfreitag bleibt der Ostermarkt geschlossen. Zum Jubiläum haben die Nürnberger Märkte, die den Ostermarkt am Hauptmarkt organisieren, ein vielfältiges Rahmenprogramm zusammengestellt: von Kinderschminken über Besuche vom Osterhasen bis zu einem Glücksrad-Gewinnspiel.

"Der Ostermarkt ist seit Jahrhunderten eine feste Größe im Marktjahr und in seiner Form einzigartig in Süddeutschland", sagte Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin Andrea Heilmaier laut Mitteilung. Geschichtliche Hintergründe und Bilder aus dem Stadtarchiv finden sich auf Informationstafeln auf der Plaza. Der Verein der Gästeführer Nürnbergs bietet an zwei Wochenenden Rundgänge über den Ostermarkt an. Über die gesamte Marktdauer hinweg lädt die kostenlose App "LiteraTouren" der Stadtbibliothek zu einem Osterrätsel für die ganze Familie ein. Weitere Angebote für Groß und Klein gibt es an den Osterfeiertagen.

Der Nürnberger Ostermarkt ist laut Stadt der älteste der Nürnberger Märkte. Er wurde erstmals 1424 urkundlich erwähnt. Als typischer Waren- und Krämermarkt, vor allem mit Haushaltsgegenständen, wird er auch als "Häferlesmarkt" bezeichnet. Die Marktkaufleute des Ostermarkts 2024 präsentieren eine Auswahl an traditionellen Geschirr-, Korb- und Haushaltswaren und Dinge des täglichen Bedarfs, aber auch nachhaltige Waren aus Holz und Bekleidung aus eigener Herstellung.